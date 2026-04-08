Είναι καρκινογόνο το φρυγανισμένο ψωμί; - Τι είναι το ακρυλαμίδιο και πώς να μειώσουμε την έκθεση σε αυτό

Με αφορμή νέα επιστημονική ανάλυση, επανέρχεται στο προσκήνιο το ερώτημα: συνδέεται τελικά το φρυγανισμένο ψωμί με καρκινογόνες ουσίες;

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, ομάδα επιστημόνων ανέπτυξε γενετικά τροποποιημένο σιτάρι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή ψωμιού, που παράγει λιγότερες καρκινογόνες ουσίες όταν φρυγανίζεται.

Συγκεκριμένα, ερευνητές από το Rothamsted Research στο Harpenden του Hertfordshire χρησιμοποίησαν τη μέθοδο επεξεργασίας γονιδιώματος Crispr, η οποία επιτρέπει την επιλεκτική τροποποίηση του DNA ζωντανών οργανισμών. Η τεχνολογία αυτή προσαρμόστηκε για εργαστηριακή χρήση από φυσικά συστήματα επεξεργασίας γονιδιώματος που εντοπίζονται σε βακτήρια.

Συνδέεται με καρκινογόνες ουσίες το φρυγανισμένο ψωμί;

Όπως εξηγείται στο ίδιο δημοσίευμα, το σιτάρι περιέχει ένα αμινοξύ που ονομάζεται ελεύθερη ασπαραγίνη, που το φυτό χρησιμοποιεί για την αποθήκευση αζώτου. Όταν το ψωμί ψήνεται, τηγανίζεται ή φρυγανίζεται, το αμινοξύ αυτό μετατρέπεται σε μια τοξική ένωση που ονομάζεται ακρυλαμίδιο, το οποίο οι επιστήμονες έχουν ταξινομήσει ως «πιθανώς καρκινογόνο».

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου,, αναφέρεται, ότι: «Η ακρυλαμίδη είναι μια χημική ουσία που παράγεται όταν πολλά τρόφιμα, ιδίως τα αμυλούχα όπως οι πατάτες και το ψωμί, μαγειρεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα κατά το ψήσιμο, το τηγάνισμα, το ψήσιμο στη σχάρα, το φρυγάνισμα και το ψήσιμο στο φούρνο.

Πώς να μειώσετε την έκθεση στο ακρυλαμίδιο

Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η ακρυλαμίδη μπορεί να προκαλέσει καρκίνο».

Η Υπηρεσία Τροφίμων (Food Standards Agency) προτείνει τις παρακάτω συμβουλές για να μειώσετε τον κίνδυνο έκθεσης στη συγκεκριμένη ουσία:

Επιδιώξτε το χρυσαφί χρώμα: προσπαθήστε να επιτύχετε ένα χρυσαφί κίτρινο χρώμα, ή και πιο ανοιχτό, όταν ψήνετε, φρυγανίζετε, ψήνετε στο φούρνο ή τηγανίζετε αμυλούχα τρόφιμα όπως πατάτες, ρίζες λαχανικών και ψωμί.

Ελέγξτε τη συσκευασία: ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες μαγειρέματος όταν τηγανίζετε ή ψήνετε στο φούρνο συσκευασμένα τρόφιμα όπως πατάτες τηγανητές. Αυτές οι οδηγίες έχουν σκοπό να σας βοηθήσουν να μαγειρέψετε σωστά το προϊόν, ώστε να μην μαγειρεύετε τα αμυλούχα τρόφιμα για πολύ ώρα ή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Ακολουθήστε μια ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή: αν και δεν μπορούμε να αποφύγουμε εντελώς κινδύνους όπως η ακρυλαμίδη στα τρόφιμα, αυτό θα σας βοηθήσει να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Αυτό περιλαμβάνει να βασίζετε τα γεύματά σας σε αμυλούχους υδατάνθρακες και να καταναλώνετε 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα.

Αποφύγετε το τηγάνισμα ή το ψήσιμο πατατών και ριζωδών λαχανικών. Αντ' αυτού, βράστε τα ή μαγειρέψτε τα στον ατμό, καθώς έτσι θα μειώσετε τόσο τον κίνδυνο ακρυλαμίδης όσο και την πρόσληψη λίπους.

Με πληροφορίες από The Guardian, NHS