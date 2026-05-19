Ζεύγος Mirage αντικαθιστά τους Patriot στην Κάρπαθο

Ζεύγος Mirage θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο.

Η όποια μετακίνηση πυραύλων Patriot υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια, θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, όπως ξεκαθαρίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύσει ζεύγος Mirage της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ τα F16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα F16 στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της αεράμυνας της Κύπρου.

Η απόφαση για τους Patriot

Υπενθυμίζεται ότι κατά το χθεσινόι Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), αποφασίστηκε η επιστροφή- στη βάση τους- των συστοιχιών Patriot, που είχαν αναπτυχθεί σε Κάρπαθο και Διδυμότειχο αντίστοιχα.

Οι συστοιχίες Patriot είχαν αναπτυχθεί κατόπιν νατοϊκού αιτήματος σε Κάρπαθο και Διδυμότειχο, μετά τις κοινές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά Ιράν. Κατά τη διάρκεια του ΚΥΣΕΑ, ελήφθησαν επίσης, αποφάσεις για εξοπλιστικά προγράμματα, ενώ συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην Τουρκία.

