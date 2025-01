DeepSeek: Η κινεζική απάντηση στο ChatGPT δέχεται κυβερνοεπιθέσεις «μεγάλης κλίμακας»

Η DeepSeek, η εταιρεία που εξέλιξε την κινεζική «απάντηση» στο ChatGPT, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα περιορίσει προσωρινά τις εγγραφές νέων χρηστών «λόγω κακόβουλων επιθέσεων μεγάλης κλίμακας» στις υπηρεσίες της, αν και οι υπάρχοντες χρήστες θα μπορούν να συνδεθούν κανονικά.

Η κινεζική νεοφυής επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης έχει δημιουργήσει ένα κύμα ενθουσιασμού τις τελευταίες εβδομάδες ως ένας ταχέως αναπτυσσόμενος αντίπαλος του ChatGPT της OpenAI, του Gemini της Google και άλλων κορυφαίων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, η DeepSeek εκθρόνισε το ChatGPT για να γίνει η πιο δημοφιλής δωρεάν εφαρμογή στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο στο App Store της Apple. Η φαινομενικά αναπάντεχη έλευση του DeepSeek, αιφνιδίασε και επηρέασε τον ανταγωνισμό, προκαλώντας πτώση στις μετοχές τεχνολογικών κολοσσών όπως οι Nvidia, Microsoft και Meta, καθώς και των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Η DeepSeek φέρεται να προέκυψε από την ερευνητική μονάδα AI ενός κινεζικού hedge fund τον Απρίλιο του 2023 για να επικεντρωθεί σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και να πετύχει την τεχνητή γενική νοημοσύνη ή απλώς AGI. Πρόκειται για ένα είδος AI το οποίο είναι τουλάχιστον εξίσου καλό με τον άνθρωπο σε σχεδόν κάθε διανοητική εργασία.

Ο ενθουσιασμός γύρω από την DeepSeek άρχισε να εξαπλώνεται ιδιαίτερα την περασμένη εβδομάδα, όταν η νεοσύστατη επιχείρηση κυκλοφόρησε το R1, το μοντέλο της που ανταγωνίζεται το o1 της OpenAI το οποίο χρησιμοποιεί το ChatGPT.

