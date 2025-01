DeepSeek: Η Κίνα «χτυπά» τις ΗΠΑ και το Chat GPT

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται καθημερινά σε υψηλές ταχύτητες και αποτελεί πεδίο μεγάλου ανταγωνισμού.

Εργαλεία, όπως το Chat GPT χαίρουν μεγάλης απήχησης από τον κόσμο, ως το επικρατέστερο AI chatbot. Ωστόσο, η Κίνα έρχεται να αναμετρηθεί με την OpenAI, αναπτύσσοντας τον μεγάλο αντίπαλό της.

Η εφαρμογή DeepSeek «εισέβαλε» στη βιομηχανία και σημείωσε σε «χρόνο ρεκόρ» όπως θα σχολιάσουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, εντυπωσιακή άνοδο της δημοτικότητάς της. «Ξεπέρασε ανταγωνιστές όπως το ChatGPT, και έγινε η κορυφαία δωρεάν εφαρμογή στο App Store της Apple» γράφει το BBC.

Η εφαρμογή έχει αυξηθεί σε δημοτικότητα από το λανσάρισμά της, αμφισβητώντας την ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση, ότι οι ΗΠΑ είναι ο «ηγέτης» στην Τεχνητή Νοημοσύνη και προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με την κλίμακα των επενδύσεων που σχεδιάζουν οι αμερικανικές επιχειρήσεις.

