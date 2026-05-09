Αλτσχάιμερ: «Τεστ στο σπίτι» μπορεί να προβλέπει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου

«Θα μπορούσε να προσφέρει σιγουριά σε ορισμένους και θα βοηθούσε άλλους να προχωρήσουν πιο γρήγορα σε περαιτέρω εξετάσεις και υποστήριξη», σχολίασε η διευθύντρια έρευνας του Alzheimer’s Research UK με αφορμή νέα έρευνα

ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Νέα μελέτη αναδεικνύει δοκιμές σε τεστ που μπορεί να γίνει στο σπίτι και ενδέχεται να βοηθήσει στην πρόβλεψη του κινδύνου εμφάνισης της νόσου του Αλτσχάιμερ / Φωτ.: Unsplash
Τεστ που μπορεί να γίνει στο σπίτι, ενδέχεται να βοηθήσει στην πρόβλεψη του κινδύνου εμφάνισης της νόσου του Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Το τεστ περιλαμβάνει μια διαδικτυακή αξιολόγηση εγκεφαλικών λειτουργιών και μια εξέταση αίματος με τρύπημα στο δάχτυλο, ώστε να εντοπιστούν δείκτες που σχετίζονται με τη νόσο. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την «ταξινόμηση των ατόμων ανάλογα με τον κίνδυνο», ώστε όσοι κρίνεται απαραίτητο, να προχωρούν σε περαιτέρω εξετάσεις και θεραπεία.

Η καθηγήτρια Anne Corbett, από το University of Exeter Medical School, δήλωσε ότι η μελέτη βασίζεται σε προηγούμενη έρευνα που είχε δείξει την αποτελεσματικότητα της εξέτασης αίματος με τρύπημα στο δάχτυλο.

Όπως ανέφερε, οι βιοδείκτες σε συνδυασμό με τις εξετάσεις εγκεφαλικών λειτουργιών παρέχουν «μια πιθανή μέθοδο πρόβλεψης».

Η Corbett σημείωσε ότι η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως εργαλείο μαζικού ελέγχου χωρίς την ανάγκη επίσκεψης σε κλινική ή πολύπλοκων εξετάσεων. «Θα εξασφάλιζε ότι τα άτομα με τον υψηλότερο κίνδυνο θα μπορούσαν να έχουν προτεραιότητα στην παρακολούθηση και τη διάγνωση, παρέχοντας την καλύτερη υποστήριξη και θεραπεία σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο», πρόσθεσε.

Αλτσχάιμερ: Η μελέτη και η συνδυαστική εξέταση

Στη μελέτη συμμετείχαν πάνω από 170 άτομα, τα οποία υποβλήθηκαν σε εξέταση αίματος για την ανίχνευση των βιοδεικτών p-tau217 και GFAP, που συνδέονται με τη νόσο του Αλτσχάιμερ και την εγκεφαλική έκπτωση, ενώ παράλληλα συμπλήρωσαν διαδικτυακά τεστ εγκεφαλικής λειτουργίας. «Υπολογίζεται ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο πάσχουν από άνοια, ωστόσο προς το παρόν μόνο ένα στα 1.000 άτομα που παρουσιάζουν τα πρώτα σημάδια εγκεφαλικής έκπτωσης υποβάλλεται σε εξειδικευμένη αξιολόγηση», δήλωσε ο καθηγητής Clive Ballard του Πανεπιστημίου του Έξετερ, ο οποίος συμμετείχε επίσης στη μελέτη.

Όπως εξήγησε, η συνδυαστική εξέταση θα μπορούσε να προσφέρει έναν οικονομικά αποδοτικό και απλό τρόπο για τον εντοπισμό μεγάλου αριθμού ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο να αναπτύξουν Αλτσχάιμερ.

Ο ίδιος κάλεσε επίσης άτομα άνω των 40 ετών να συμμετάσχουν στη διαδικτυακή μελέτη Protect, στην οποία συμμετέχουν ήδη περισσότεροι από 30.000 ενήλικες και περιλαμβάνει τακτικά τεστ για τις ικανότητες που σχετίζονται με τη μνήμη, την προσοχή και τη λήψη αποφάσεων.

Η διευθύντρια έρευνας του Alzheimer’s Research UK, Δρ Sheona Scales, δήλωσε ότι η εξέταση παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες και ότι πλέον απαιτούνται «μεγαλύτερες και πιο ευρείας κλίμακας» μελέτες. «Οι εξετάσεις αίματος με τρύπημα του δακτύλου θα μπορούσαν να φέρουν επανάσταση στη διάγνωση της άνοιας - προσφέρουν έναν οικονομικό και ευέλικτο τρόπο για τον εντοπισμό ατόμων που ενδέχεται να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να προσβληθούν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ και στα οποία θα πρέπει να προταθούν περαιτέρω εξετάσεις», ανέφερε. Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με την ίδια, υποδηλώνουν ότι «το τεστ μπορεί να ανιχνεύσει αλλαγές σε έναν βιοδείκτη του αίματος που συνδέεται με τη νόσο του Αλτσχάιμερ και τις γνωστικές δυσκολίες, με υψηλό βαθμό ευαισθησίας».

«Ως ένα πρώιμο στάδιο της διαγνωστικής διαδικασίας, αυτό το είδος τεστ που μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον ασθενή, θα μπορούσε να προσφέρει σιγουριά σε ορισμένους ανθρώπους, ενώ θα βοηθούσε άλλους να προχωρήσουν πιο γρήγορα σε περαιτέρω εξετάσεις και υποστήριξη», σχολίασε.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Nature Communications.

Με πληροφορίες από το Sky News

 
