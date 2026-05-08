Instagram: Οι ιδιωτικές συνομιλίες στα DMs αλλάζουν από σήμερα – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η Meta εγκαταλείπει μία πολιτική που προωθούσε τα τελευταία χρόνια υπό το σύνθημα «το μέλλον είναι ιδιωτικό»

The LiFO team
Το Instagram καταργεί από σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐουτη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (end-to-end encryption), εγκαταλείποντας μια πολιτική που η Meta προωθούσε τα τελευταία χρόνια υπό το σύνθημα «το μέλλον είναι ιδιωτικό».

Η αλλαγή σημαίνει ότι τα direct messages (DMs) της πλατφόρμας θα επιστρέψουν σε καθεστώς «τυπικής κρυπτογράφησης», επιτρέποντας στη Meta να αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο των συνομιλιών όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την απόφαση μέσω της σελίδας υποστήριξης του Instagram, διευκρινίζοντας ότι η λειτουργία end-to-end encryption θα απενεργοποιηθεί οριστικά για όλους τους χρήστες παγκοσμίως.

Η κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο θεωρείται μία από τις ασφαλέστερες μορφές προστασίας ψηφιακών επικοινωνιών, καθώς επιτρέπει μόνο στον αποστολέα και τον παραλήπτη να διαβάζουν τα μηνύματα. Χρησιμοποιείται ήδη ως προεπιλογή σε εφαρμογές όπως το WhatsApp, το Signal, το iMessage της Apple και το Google Messages.

Η Meta είχε ανακοινώσει ήδη από το 2019 ότι σχεδίαζε να επεκτείνει την end-to-end encryption στις υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων του Facebook και του Instagram, ολοκληρώνοντας την αντίστοιχη μετάβαση στο Facebook Messenger το 2023.

Ωστόσο, η χρήση τέτοιων συστημάτων έχει προκαλέσει αντιδράσεις από κυβερνήσεις και οργανώσεις παιδικής προστασίας, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η πλήρης κρυπτογράφηση δυσκολεύει τον εντοπισμό περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2023, τα συστήματα αυτά μπορεί να αποκρύπτουν στοιχεία που σχετίζονται με κακοποίηση ή εξαναγκασμό παιδιών, περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα διερεύνησης τέτοιων εγκλημάτων από τις αρχές.

Με πληροφορίες από Euronews

