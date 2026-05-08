ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Ηλεκτρική ή χειροκίνητη οδοντόβουρτσα; Το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα απαντά

Τι έχουν δείξει μελέτες, σύμφωνα με την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αϊόβα

The LiFO team
The LiFO team
ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ Facebook Twitter
Τι απαντούν οι ειδικοί στο δίλημμα «Ηλεκτρική ή χειροκίνητη οδοντόβουρτσα;» / Φωτ.: Unsplash
0

Πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται ποια είναι καλύτερη: η χειροκίνητη ή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα.

«Η απάντηση μπορεί να μην είναι τόσο απλή όσο νομίζετε», αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα της η Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αϊόβα (University of Iowa College of Dentistry and Dental Clinics).

Όπως εξηγεί η συντακτική ομάδα του άρθρου, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή μιας οδοντόβουρτσας.

Ηλεκτρική vs χειροκίνητη οδοντόβουρτσα: Υπάρχει ξεκάθαρος «νικητής»;

Μελέτη που δημοσιεύθηκε από το National Institutes of Health (NIH) επιχείρησε να διαπιστώσει αν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ ηλεκτρικής και χειροκίνητης οδοντόβουρτσας στην απομάκρυνση της πλάκας και στην υγεία των ούλων.

Η μελέτη εξέτασε τρεις τύπους ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας:

  • Παλινδρομικής κίνησης (counter oscillating): Πρόκειται για την κλασική περιστροφική οδοντόβουρτσα, όπου οι ίνες κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις και απομακρύνουν την πλάκα.
  • Υπερηχητική (ultrasonic): Καθαρίζει τα δόντια μέσω δονήσεων υψηλής συχνότητας.
  • Ιοντική (ionic): Χρησιμοποιεί ιόντα στην κεφαλή για την απομάκρυνση της πλάκας.

Κάθε μία από αυτές συγκρίθηκε με την παραδοσιακή χειροκίνητη οδοντόβουρτσα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ χειροκίνητης και ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας, με εξαίρεση την ιοντική κεφαλή. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, «η κλινική σημασία αυτής της διαφοράς δεν είναι σαφής».

Άρα, από πού προέρχεται η αντίληψη ότι η ηλεκτρική είναι καλύτερη;

Η ομάδα του πανεπιστημίου παρέπεμψε σε άρθρο της American Dental Association (ADA).

Ηλεκτρική ή χειροκίνητη οδοντόβουρτσα; - Η τεχνική είναι το παν

Σύμφωνα με την ADA, έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας για τρεις μήνες μπορεί να μειώσει την πλάκα κατά 21% και τον κίνδυνο ουλίτιδας κατά 11%. Ωστόσο, ο βασικός παράγοντας είναι η σωστή τεχνική βουρτσίσματος.

Ένα από τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας είναι ότι βοηθά στη βελτίωση της τεχνικής, διευκολύνοντας τον πιο αποτελεσματικό καθαρισμό. Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί τονίζουν ότι, όταν χρησιμοποιείται σωστά, η χειροκίνητη οδοντόβουρτσα μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική.

Ηλεκτρική ή χειροκίνητη οδοντόβουρτσα; - Πώς θα αποφασίσετε ποια είναι κατάλληλη για εσάς;

Σύμφωνα με το Harvard Health Publishing, υπάρχουν μερικά βασικά κριτήρια:

  • Η προσωπική προτίμηση μετράει
  • Το σημαντικότερο είναι να επιλέξετε μια οδοντόβουρτσα που σας αρέσει και θα χρησιμοποιείτε συστηματικά. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες να βουρτσίζετε τα δόντια σας δύο φορές την ημέρα - κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και για τα παιδιά.
  • Επιλέξτε τις σωστές τρίχες. Οι σκληρές τρίχες έχουν κάποια πλεονεκτήματα, όμως οι μαλακές είναι συχνά καλύτερες για ευαίσθητα ούλα. Το τελευταίο που θέλετε είναι να επιβαρύνετε την υγεία των ούλων σας.
  • Αντικαταστήστε την οδοντόβουρτσα. Η αλλαγή οδοντόβουρτσας κάθε 3 μήνες, ή όταν οι τρίχες φθαρούν, είναι απαραίτητη για αποτελεσματικό καθαρισμό και σωστή υγιεινή.

Η Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αϊόβα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, όποια οδοντόβουρτσα κι αν επιλέξετε, το πιο σημαντικό είναι να βουρτσίζετε τα δόντια σας σωστά. Η σωστή τεχνική είναι αυτή που εξασφαλίζει καθαρά δόντια και υγιή ούλα. Αντίθετα, η λανθασμένη χρήση μπορεί όχι μόνο να μειώσει την αποτελεσματικότητα, αλλά και να προκαλέσει προβλήματα στα ούλα.

Αν φοράτε σιδεράκια, καλό είναι να συμβουλευτείτε τον ορθοδοντικό σας για τις κατάλληλες τεχνικές. Τα δόντια σας θα σας το ανταποδώσουν.

Με πληροφορίες από dentistry.uiowa.edu

 
Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Chrome κατεβάζει AI μοντέλο 4GB σε υπολογιστές χρηστών και πολλοί το ανακάλυψαν τυχαία

Τech & Science / Ο Google Chrome έχει κατεβάσει ένα AI μοντέλο 4GB στη συσκευή σου χωρίς να το ξέρεις

Ο Chrome φαίνεται να κατεβάζει σε ορισμένες συσκευές ένα AI μοντέλο περίπου 4GB χωρίς να ζητά ρητά άδεια από τον χρήστη. Η Google λέει ότι το Gemini Nano μένει τοπικά και βοηθά σε λειτουργίες ασφαλείας, όμως η υπόθεση άνοιξε ξανά το ερώτημα: ποιος αποφασίζει τι εγκαθίσταται στον υπολογιστή μας;
THE LIFO TEAM
ΧΑΝΤΑΙΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ

Τech & Science / Πόσο επικίνδυνος είναι τελικά ο χανταϊός;

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές μετά το ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο με επιβάτες από πολλές χώρες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ιχνηλάτησης των ατόμων που ενδέχεται να εκτέθηκαν στον ιό
THE LIFO TEAM
ΒΡΑΔΙΝΟ ΥΠΝΟΣ

Τech & Science / Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο το βραδινό σας επηρεάζει τον ύπνο σας

Μελέτη υπό την ηγεσία του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, η οποία δημοσιεύθηκε στο European Journal of Nutrition, διαπίστωσε πως το βραδινό σας μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου σας και ακόμη και τις επιλογές σας για το πρωινό την επόμενη μέρα
THE LIFO TEAM
Η Google βάζει το Reddit μέσα στις AI απαντήσεις της

Τech & Science / Η Google βάζει το Reddit μέσα στις AI απαντήσεις της

Η Google αναβαθμίζει το AI Mode και τα AI Overviews, φέρνοντας στις απαντήσεις αποσπάσματα από Reddit, social media, φόρουμ και δημόσιες συζητήσεις χρηστών. Η αλλαγή έρχεται την ώρα που όλο και περισσότεροι αναζητούν ανθρώπινες εμπειρίες πίσω από το SEO περιεχόμενο και τις αυτόματες περιλήψεις.
THE LIFO TEAM
Η πλατφόρμα που θέλει να κάνει το πρόσωπο των ηθοποιών συνδρομητική υπηρεσία

Τech & Science / Η πλατφόρμα που θέλει να κάνει το πρόσωπο των ηθοποιών συνδρομητική υπηρεσία

Η αμφιλεγόμενη πλατφόρμα Twinnin υπόσχεται στους ηθοποιούς ότι μπορούν να προστατεύσουν, να ελέγξουν και να αδειοδοτήσουν το ψηφιακό τους πρόσωπο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
THE LIFO TEAM
FDA COVID-19 ΕΜΒΟΛΙΑ

Τech & Science / O FDA εμπόδισε τη δημοσίευση ερευνών σύμφωνα με τις οποίες τα εμβόλια κατά της Covid-19 ήταν ασφαλή

Οι επιστήμονες του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων & Φαρμάκων και συνεργάτες που ασχολούνται με την επεξεργασία δεδομένων εξέτασαν εκατομμύρια ιατρικά αρχεία ασθενών για μελέτες που αποσύρθηκαν πριν από τη δημοσίευσή τους
THE LIFO TEAM
Η γενιά της πανδημίας ψάχνει την πρώτη της δουλειά στην εποχή της AI

Τech & Science / Η γενιά της πανδημίας ψάχνει την πρώτη της δουλειά στην εποχή της AI

Η γενιά που τελείωσε το σχολείο μέσα από οθόνες ψάχνει τώρα την πρώτη της δουλειά σε μια αγορά που αλλάζει από την τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ελλάδα της επισφάλειας, των χαμηλών μισθών και της καθυστερημένης ανεξαρτησίας, το πρώτο σκαλοπάτι της καριέρας μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ
THE LIFO TEAM
Οι εκδότες μηνύουν τη Meta για τα βιβλία που «τάισαν» την τεχνητή νοημοσύνη της

Τech & Science / Οι εκδότες μηνύουν τη Meta για τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη της

Πέντε μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι και ο συγγραφέας Σκοτ Τάροου κατέθεσαν αγωγή κατά της Meta και του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, υποστηρίζοντας ότι εκατομμύρια βιβλία και επιστημονικά άρθρα χρησιμοποιήθηκαν χωρίς άδεια για την εκπαίδευση του Llama
THE LIFO TEAM
ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Τech & Science / Ο κόσμος «απροετοίμαστος» για την επόμενη πανδημία καθώς οι χώρες δεν συμφωνούν σε δεδομένα και εμβόλια

Η διεθνής συνθήκη του ΠΟΥ για τις πανδημίες παραμένει ανολοκλήρωτη, με τον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ να τονίζει ότι η επόμενη πανδημία είναι «ζήτημα χρόνου και όχι πιθανότητας»
THE LIFO TEAM
 
 