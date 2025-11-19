Αυστραλία: Instagram και Facebook αρχίζουν να απενεργοποιούν τους λογαριασμούς εφήβων 

Η Meta άρχισε να ενημερώνει χρήστες στην Αυστραλία που υπολογίζεται ότι είναι μεταξύ 13 και 15 ετών ότι οι λογαριασμοί τους σε Instagram, Facebook και Threads θα αρχίσουν να απενεργοποιούνται από τις 4 Δεκεμβρίου, ενόψει της νέας νομοθεσίας που απαγορεύει τη χρήση πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους κάτω των 16.

Το μέτρο τίθεται επίσημα σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου και αφορά πολλαπλές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των TikTok, YouTube, X και Reddit. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανίζι περιγράφει την απαγόρευση ως «πρωτοποριακή» και υποστηρίζει ότι στοχεύει στην προστασία των παιδιών. Οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν εκφράσει αντιρρήσεις, αλλά δηλώνουν ότι θα συμμορφωθούν.

Σύμφωνα με την αυστραλιανή ρυθμιστική αρχή διαδικτύου, περίπου 150.000 χρήστες στο Facebook και 350.000 στο Instagram ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 13-15 ετών.

Αν και οι λογαριασμοί θα καταργούνται, οι έφηβοι μπορούν να αμφισβητήσουν την απόφαση δηλώνοντας ότι είναι άνω των 16, προσκομίζοντας κρατικό έγγραφο ταυτοποίησης ή πραγματοποιώντας «video selfie» που θα χρησιμοποιηθεί για εκτίμηση ηλικίας μέσω σάρωσης προσώπου. Οι μέθοδοι ελέγχου είχαν αξιολογηθεί νωρίτερα φέτος από το βρετανικό Age Check Certification Scheme, το οποίο σημείωσε ότι καμία λύση δεν είναι απόλυτα αποτελεσματική σε όλες τις περιπτώσεις.

Οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν και να αποθηκεύσουν αναρτήσεις, φωτογραφίες, βίντεο και μηνύματα πριν από την απενεργοποίηση των λογαριασμών τους.

Οι πλατφόρμες που δεν λαμβάνουν «εύλογα μέτρα» για τον αποκλεισμό χρηστών κάτω των 16 ετών αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως και 50 εκατομμυρίων αυστραλιανών δολαρίων. Η Meta υποστηρίζει ότι η καλύτερη προσέγγιση θα ήταν η υποχρεωτική γονική συναίνεση για ανηλίκους, ενώ προειδοποιεί πως οι έφηβοι «θα προσπαθήσουν να παρακάμψουν τα μέτρα ηλικιακής επαλήθευσης».

Η επίτροπος e-Safety της Αυστραλίας, Τζούλι Ίνμαν Γκραντ, δήλωσε ότι ο νόμος στοχεύει στην προστασία των νέων «από πιέσεις και κινδύνους στους οποίους εκτίθενται όταν είναι συνδεδεμένοι».

Σε μια παράλληλη προσπάθεια συμμόρφωσης, η πλατφόρμα Roblox ανακοίνωσε ότι χρήστες κάτω των 16 δεν θα μπορούν πλέον να συνομιλούν με άγνωστους ενήλικες. Οι έλεγχοι ηλικίας για όσους χρησιμοποιούν τις λειτουργίες συνομιλίας θα ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ολλανδία και θα επεκταθούν παγκοσμίως τον Ιανουάριο.

Με πληροφορίες από BBC