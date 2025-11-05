«Σεξιστικός» ο αλγόριθμος του Facebook που προβάλλει θέσεις εργασίας, σύμφωνα με πόρισμα της γαλλικής Αρχής Ισότητας

Η γαλλική Αρχή Ισότητας (Défenseur des Droits) έκρινε ότι ο αλγόριθμος του Facebook για την προβολή αγγελιών εργασίας είναι σεξιστικός, μετά από έρευνα που αποκάλυψε ότι οι αγγελίες για θέσεις μηχανικών προβάλλονταν κυρίως σε άνδρες, ενώ εκείνες για νηπιαγωγούς σε γυναίκες.

Το πόρισμα αναφέρει ότι ο αλγόριθμος του Facebook προβάλλει διαφορετικές επαγγελματικές ευκαιρίες σε άνδρες και γυναίκες, πρακτική που θεωρείται έμμεση διάκριση φύλου. Η Αρχή κάλεσε τη Meta, μητρική εταιρεία του Facebook, να λάβει μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αγγελίες θα προβάλλονται χωρίς διακρίσεις και να ενημερώσει για αυτά εντός τριών μηνών.

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της οργάνωσης Global Witness, η οποία διερευνά την επίδραση των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ομάδα δημοσίευσε δοκιμαστικά διαφημίσεις για διάφορες θέσεις εργασίας σε χώρες όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Νότια Αφρική.

Στη Γαλλία, εννέα στους δέκα χρήστες που είδαν αγγελίες για θέσεις μηχανικών ήταν άνδρες, ενώ το ίδιο ποσοστό των χρηστών που είδαν αγγελίες για νηπιαγωγούς ήταν γυναίκες. Στις αγγελίες για ψυχολόγους, οι γυναίκες αποτελούσαν το 80% του κοινού, ενώ για πιλότους, το 70% ήταν άνδρες.

Η οργάνωση Global Witness, μαζί με τα γαλλικά δίκτυα Fondation des Femmes και Femmes Ingénieurs, που υπέβαλαν την επίσημη προσφυγή, χαιρέτισαν την απόφαση, τονίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή κρίνει έναν αλγόριθμο κοινωνικού δικτύου ένοχο για έμφυλη διάκριση.

«Ένα ισχυρό μήνυμα προς όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες»

Η δικηγόρος Ζοζεφίν Σεφέ, που εκπροσώπησε τις οργανώσεις, δήλωσε ότι η απόφαση «στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα προς όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες: θα λογοδοτούν για τις προκαταλήψεις που ενσωματώνουν οι αλγόριθμοί τους». Όπως πρόσθεσε, το νομικό σκεπτικό της απόφασης δημιουργεί σημαντικό προηγούμενο για παρόμοιες υποθέσεις στο μέλλον.

Η Meta απέρριψε το πόρισμα, σημειώνοντας σε ανακοίνωσή της ότι «διαφωνεί με την απόφαση και εξετάζει τις επιλογές της». Η εταιρεία δεν διευκρίνισε αν προτίθεται να προσφύγει δικαστικά.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αντιπαραθέσεων γύρω από τη λειτουργία των αλγορίθμων που χρησιμοποιούν οι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι συχνά κατηγορούνται ότι αναπαράγουν κοινωνικές ανισότητες.

Το 2022, η Meta είχε ήδη δεχθεί ανάλογες πιέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συμφώνησε να τροποποιήσει τον αλγόριθμο των διαφημίσεων για κατοικίες, μετά τις καταγγελίες του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης ότι το σύστημα διέκρινε χρήστες με βάση τη φυλή, τη θρησκεία ή το φύλο.

Η γαλλική απόφαση θεωρείται το πρώτο σαφές ευρωπαϊκό προηγούμενο που αναγνωρίζει ότι η στοχευμένη διαφήμιση μέσω τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οδηγεί σε παραβίαση της νομοθεσίας περί ισότητας, ανοίγοντας τον δρόμο για αυστηρότερο έλεγχο στις πρακτικές των ψηφιακών κολοσσών.

Με πληροφορίες από Guardian