Instagram: Υιοθετεί νέο σύστημα γονικής συναίνεσης για την προστασία των εφήβων χρηστών

Το Instagram υιοθετεί ένα νέο σύστημα γονικού ελέγχου εμπνευσμένο από την κινηματογραφική βαθμίδα «PG-13» με στόχο να προσφέρει στους γονείς μεγαλύτερο έλεγχο στη χρήση της πλατφόρμας από εφήβους.

Η βαθμίδα PG-13 (Parental Guidance – 13+) χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες για να υποδείξει ότι μια ταινία είναι κατάλληλη για θεατές άνω των 13 ετών, ενώ οι μικρότεροι μπορούν να τη δουν μόνο με γονική συναίνεση.

Αντίστοιχα, στη Βρετανία και στην Ευρώπη εφαρμόζεται το σύστημα «12A», που επιτρέπει την προβολή σε παιδιά άνω των 12 ετών με τη συνοδεία ενηλίκου. Η Meta δανείζεται αυτήν τη λογική ώστε να δημιουργήσει ένα σαφέστερο «όριο ηλικίας» και ένα πλαίσιο ευθύνης για τους γονείς μέσα στην πλατφόρμα.

Η πλατφόρμα, που ανήκει στη Meta, θα εφαρμόζει κανόνες αντίστοιχους με την αμερικανική βαθμίδα «γονικής συναίνεση» που εισήχθη πριν από 41 χρόνια. Όλοι οι χρήστες κάτω των 18 ετών θα εντάσσονται αυτόματα στη ρύθμιση «13+», από την οποία θα μπορούν να εξαιρεθούν μόνο με τη συγκατάθεση των γονιών τους.

Περισσότεροι περιορισμοί για ευαίσθητο περιεχόμενο

Μέχρι σήμερα, οι λογαριασμοί εφήβων στο Instagram απέκρυπταν ή δεν εμφάνιζαν περιεχόμενο με σεξουαλικά υπονοούμενα, σκληρές ή σοκαριστικές εικόνες, καθώς και αναρτήσεις που σχετίζονται με αλκοόλ ή καπνικά προϊόντα. Με το νέο μοντέλο PG-13, οι περιορισμοί θα γίνουν ακόμη αυστηρότεροι.

Η Meta ανακοίνωσε ότι θα αποκρύπτει ή δεν θα προτείνει αναρτήσεις που περιλαμβάνουν έντονη γλώσσα, επικίνδυνα trends ή περιεχόμενο που ενδέχεται να ενθαρρύνει επιβλαβείς συμπεριφορές, όπως εικόνες με σύνεργα χρήσης κάνναβης. Επιπλέον, θα μπλοκάρει αναζητήσεις για όρους όπως «alcohol» ή «gore» (δηλαδή περιεχόμενο με αίμα ή βία), ακόμη κι αν είναι εσκεμμένα ανορθόγραφοι.

«Παρότι φυσικά υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις ταινίες και τα social media, κάναμε αυτές τις αλλαγές ώστε η εμπειρία των εφήβων στο “13+” να θυμίζει την παρακολούθηση μιας ταινίας με σήμανση PG-13», δήλωσε η Meta, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η ευθυγράμμιση με ένα ανεξάρτητο και αναγνωρίσιμο πρότυπο που οι γονείς κατανοούν.

Η αντίστοιχη βρετανική σήμανση είναι η «12A», που επιτρέπει προβολή με γονική συναίνεση. Όπως οι ταινίες PG-13 ή 12Α (όπως ο «Τιτανικός») περιλαμβάνουν σύντομα πλάνα γυμνού χωρίς σαφή σεξουαλικό χαρακτήρα, έτσι και το Instagram θα διατηρήσει τις περιορισμένες εξαιρέσεις που ήδη ισχύουν.

Σε αυτές περιλαμβάνονται αναρτήσεις καλλιτεχνικού, εκπαιδευτικού ή ιατρικού χαρακτήρα, καθώς και φωτογραφίες θηλασμού ή τοκετού. Παράλληλα, μέτριας έντασης βία, αντίστοιχη με αυτή των ταινιών «The Fast and the Furious», δεν θα μπλοκάρεται.

Το Instagram υπό πίεση για την ασφάλεια των ανηλίκων

Η αλλαγή έρχεται λίγο μετά από ανεξάρτητη έρευνα που υποστήριξε ότι τα δύο τρίτα (64%) των νέων εργαλείων ασφαλείας του Instagram είναι αναποτελεσματικά. Την έρευνα καθοδήγησε ο Arturo Béjar, πρώην ανώτερος μηχανικός της Meta, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, το Πανεπιστήμιο Northeastern και το Ίδρυμα Molly Rose στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Béjar κατέληξε στο συμπέρασμα: «Τα παιδιά δεν είναι ασφαλή στο Instagram».

Η Meta απέρριψε τα ευρήματα, υποστηρίζοντας ότι οι γονείς διαθέτουν «ισχυρά εργαλεία» για να προστατεύουν τα παιδιά τους.

Το Ofcom, ο βρετανικός ρυθμιστικός φορέας τηλεπικοινωνιών, κάλεσε επίσης τις πλατφόρμες να δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλεια των χρηστών, προειδοποιώντας ότι όσες δεν συμμορφωθούν θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις.

Οι νέες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αρχικά σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία και Καναδά, ενώ η επέκταση στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο αναμένεται στις αρχές του επόμενου έτους, σύμφωνα με τη Meta.

Αμφιβολίες από οργανώσεις

Παρά τις εξαγγελίες της Meta, οργανώσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τα νέα μέτρα.

«Ξανά και ξανά, οι ανακοινώσεις της Meta δεν οδηγούν σε πραγματικές βελτιώσεις ασφάλειας για τους εφήβους», δήλωσε η Rowan Ferguson, υπεύθυνη πολιτικής στο Molly Rose Foundation.

«Οι νέες ενημερώσεις πρέπει να αξιολογηθούν βάσει της αποτελεσματικότητάς τους — και αυτό προϋποθέτει διαφάνεια από τη Meta, ώστε να επιτρέψει ανεξάρτητους ελέγχους των εργαλείων ασφαλείας της.»

Μέχρι στιγμής, η εταιρεία δεν έχει απαντήσει συγκεκριμένα στις επικρίσεις, υποστηρίζει όμως ότι τα νέα φίλτρα και τα εργαλεία γονικού ελέγχου θα κάνουν το Instagram ασφαλέστερο για τους εφήβους τους επόμενους μήνες.

Με πληροφορίες από Guardian