ΤECH & SCIENCE
Από τις γλυκοπατάτες έως τις μέλισσες: Πώς οι κάτοικοι των Φίτζι «προβλέπουν» τους κυκλώνες

Στα νησιά Φίτζι οι κάτοικοι εξακολουθούν να «διαβάζουν» τη φύση για να προβλέψουν την έλευση κυκλώνων, αξιοποιώντας μια παραδοσιακή γνώση που συναντά πλέον τη σύγχρονη επιστήμη

The LiFO team
The LiFO team
Ο κυκλώνας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τα νησιά του Ειρηνικού, επηρεάζοντας κάθε χρόνο τις ζωές και τις καλλιέργειες των κατοίκων.

Για τον κυκλώνα, όμως, σε περιοχές όπως τα Φίτζι, η προετοιμασία δεν βασίζεται μόνο στη σύγχρονη τεχνολογία, αλλά και σε σημάδια που δίνει η ίδια η φύση.

Σε μια εποχή όπου η πρόγνωση του καιρού στηρίζεται σε δορυφόρους και ραντάρ, οι τοπικές κοινότητες συνεχίζουν να παρατηρούν μικρές αλλαγές στο περιβάλλον.

Από τον τρόπο που αναπτύσσονται οι άγριες γλυκοπατάτες μέχρι τη συμπεριφορά των μελισσών, εντοπίζουν ενδείξεις που λειτουργούν ως φυσικά προειδοποιητικά σήματα.

Για παράδειγμα, όταν οι βλαστοί της γλυκοπατάτας απλώνονται χαμηλά στο έδαφος, θεωρείται ένδειξη ότι πλησιάζει έντονος καιρός.

Κυκλώνας και παραδοσιακή γνώση: Όταν η εμπειρία συναντά την επιστήμη

Οι παρατηρήσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας βαθιά ριζωμένης παραδοσιακής γνώσης, που περνά από γενιά σε γενιά.

Οι κάτοικοι δεν βασίζονται μόνο στα φυτά, αλλά και στη συμπεριφορά ζώων, όπως οι μέλισσες και τα πουλιά, που συχνά αντιδρούν πριν από ένα ακραίο φαινόμενο.

Σήμερα, επιστήμονες και μετεωρολογικές υπηρεσίες προσπαθούν να συνδυάσουν αυτή τη γνώση με τα σύγχρονα δεδομένα, δημιουργώντας πιο ολοκληρωμένα συστήματα πρόγνωσης.

Ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου η τεχνολογία δεν φτάνει πάντα, αυτά τα φυσικά «σημάδια» μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά.



Ένα πολύτιμο εργαλείο απέναντι στην κλιματική αλλαγή

Καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται πιο έντονα, η ανάγκη για έγκαιρη προετοιμασία αυξάνεται.

Η παραδοσιακή γνώση, δίνει πολύτιμο χρόνο στους κατοίκους να προστατεύσουν τις περιουσίες και τις καλλιέργειές τους.

Πέρα όμως από την πρακτική της αξία, αυτή η προσέγγιση δείχνει και κάτι βαθύτερο: μια διαφορετική σχέση με τη φύση.

Στα Φίτζι, η κατανόηση των φυσικών σημάτων δεν είναι απλώς μέθοδος πρόγνωσης, αλλά τρόπος ζωής, μια καθημερινή υπενθύμιση ότι η αρμονία με το περιβάλλον μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Με πληροφορίες από BBC

Τech & Science

ΓΗ

Τech & Science / Μελέτη διαπίστωσε πως η Γη γίνεται όλο και πιο φωτεινή κάθε χρόνο - Τι σημαίνει αυτό;

Η Γη γίνεται ολοένα και πιο φωτεινή, όμως η εικόνα δεν είναι γραμμική - Νέα μελέτη της NASA δείχνει ότι η αύξηση του τεχνητού φωτισμού συνοδεύεται από έντονες διακυμάνσεις
ΕΝΤΕΡΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΕΝΤΕΡΟΥ

Τech & Science / Το έντερό σας μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Eπιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι συγκεκριμένα μοτίβα στα βακτήρια του εντέρου μπορούν να εντοπίσουν άτομα που διατρέχουν κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο του Πάρκινσον χρόνια πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα
THE LIFO TEAM
NOMA ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑ

Τech & Science / Ανακάλυψη βακτηρίου «ανοίγει τον δρόμο» για τη θεραπεία θανατηφόρας ασθένειας που πλήττει κυρίως παιδιά

Ένα μέχρι τώρα άγνωστο είδος βακτηρίου που εντοπίστηκε σε ασθενείς με noma θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό για την ανάπτυξη θεραπειών για την τροπική ασθένεια που προκαλεί παραμόρφωση
THE LIFO TEAM
Το Claude μπαίνει στα πιο κλειστά πάρτι των Καννών: Ο «βοηθός» που έγινε συνδαιτυμόνας

Πολιτισμός / Το Claude μπαίνει στα πιο κλειστά πάρτι των Καννών: Ο «βοηθός» που έγινε συνδαιτυμόνας

Ο Ντάριο Αμοντέι, CEO της Anthropic, θα συνδιοργανώσει με τον Γκρέιντον Κάρτερ και τον Μπράιαν Λορντ της CAA ένα από τα πιο περιζήτητα πάρτι του Φεστιβάλ Καννών. Η είδηση έρχεται την ώρα που το Χόλιγουντ εξακολουθεί να κοιτάζει την τεχνητή νοημοσύνη με δέος και καχυποψία.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Από app της επιθυμίας σε app της ισχύος: το Grindr μπαίνει στον κόσμο του Τραμπ

Τech & Science / Από app της επιθυμίας σε app της ισχύος: το Grindr μπαίνει στον κόσμο του Τραμπ

Το Grindr δεν είναι πια μόνο μια εφαρμογή γνωριμιών: επενδύει σε λόμπινγκ, αποκτά δικό του μηχανισμό επιρροής στην Ουάσινγκτον και πλησιάζει όλο και περισσότερο έναν πολιτικό κόσμο που έχει ήδη επιστρέψει εχθρικός απέναντι στα LGBTQ+ δικαιώματα.
THE LIFO TEAM
Η Meta θα παρακολουθεί τους υπολογιστές των εργαζομένων της για να εκπαιδεύει AI agents

Τech & Science / Η Meta θα παρακολουθεί τους υπολογιστές των εργαζομένων της για να εκπαιδεύει AI agents

Η Meta εγκαθιστά νέο εσωτερικό εργαλείο που καταγράφει κινήσεις του ποντικιού, κλικ, πληκτρολογήσεις και ορισμένα screenshots από εφαρμογές εργασίας, ώστε να χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα στην εκπαίδευση AI agents
THE LIFO TEAM
Ο πλανήτης θα μισήσει τους άρχοντες του ΑΙ για τις αλλαγές που θα'ρθουν

Τech & Science / Ο πλανήτης θα μισήσει τους άρχοντες του ΑΙ για τον πλούτο τους και τις αλλαγές που θα 'ρθουν

Σημάδι της εξαιρετικής ζωτικότητας του αμερικανικού καπιταλισμού, η τεχνητή νοημοσύνη -με επικεφαλής τους νέους της κυρίους SpaceX, Anthropic και OpenAI- θα μπορούσε να γίνει ο επόμενος μαύρος κύκνος της παγκόσμιας οικονομίας, γράφει ο Arnaud Leparmentier της Le Monde σε μια βαρυσήμαντη στήλη του.
THE LIFO TEAM
Ο Μπραντ Πιτ δεν πλακώθηκε με τον Τομ Κρουζ. Το YouTube ανοίγει μέτωπο με τα deepfakes

Τech & Science / Ο Μπραντ Πιτ δεν πλακώθηκε με τον Τομ Κρουζ: Το YouTube ανοίγει μέτωπο με τα deepfakes

Μετά το κύμα από όλο και πιο πειστικά ψεύτικα βίντεο με διάσημους, το YouTube επεκτείνει στο Χόλιγουντ το εργαλείο εντοπισμού deepfakes, δίνοντας σε δημόσια πρόσωπα τη δυνατότητα να εντοπίζουν AI βίντεο με το πρόσωπό τους και να ζητούν την αφαίρεσή τους.
THE LIFO TEAM
 
 