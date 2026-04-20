Μελέτη διαπίστωσε πως η Γη γίνεται όλο και πιο φωτεινή κάθε χρόνο - Τι σημαίνει αυτό;

Η Γη γίνεται κάθε χρόνο πιο φωτεινή, σύμφωνα με νέα έρευνα, όμως η εξέλιξη αυτή παρουσιάζει ολοένα και μεγαλύτερη αστάθεια, λόγω της πανδημίας Covid-19, των κανονισμών για τη φωτορύπανση και της επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας.

Ερευνητές που χρηματοδοτήθηκαν από τη NASA στο Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ (UConn) ανέλυσαν περισσότερες από 1,1 εκατομμύρια δορυφορικές εικόνες σε διάστημα εννέα ετών και διαπίστωσαν ότι ο τεχνητός φωτισμός του πλανήτη αυξήθηκε συνολικά κατά 16% μεταξύ 2014 και 2022.

Το ποσοστό αυτό συμβαδίζει με μελέτη του 2017, η οποία είχε δείξει ότι οι τεχνητά φωτισμένες περιοχές αυξάνονταν κατά 2% ετησίως, με τη φωτορύπανση να επεκτείνεται σχεδόν παντού.

Η διαφορά στην τελευταία μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε αυτό το μήνα στο περιοδικό Nature μετά από επιστημονική αξιολόγηση, έγκειται στο εύρημα ότι ορισμένες περιοχές του πλανήτη έγιναν λιγότερο φωτεινές, συμβάλλοντας έτσι στην αντιστάθμιση της συνολικής αύξησης της παγκόσμιας ακτινοβολίας κατά 34%.

Στην Ευρώπη καταγράφηκε σημαντική μείωση της φωτεινότητας λόγω μέτρων ενεργειακής απόδοσης, ενώ η Βενεζουέλα έχασε πάνω από 26% του νυχτερινού φωτισμού της εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Τα lockdowns, η μείωση της βιομηχανικής δραστηριότητας και ο περιορισμός του τουρισμού κατά την πανδημία επηρέασαν επίσης τα δεδομένα, ενώ πιο πρόσφατα ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανία και Ρωσία άφησε «ορατά ίχνη» στην περιοχή.

Η Ασία παρέμεινε η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή σε φωτεινότητα.

«Αυτό που αποκαλύπτουν σήμερα οι δορυφόροι για τις νύχτες μας δεν είναι μια απλή ιστορία προόδου ή παρακμής», δήλωσε ο Zhe Zhu, συν-συγγραφέας της μελέτης. «Είναι ένα δυναμικό πορτρέτο ενός είδους που μεταμορφώνει το περιβάλλον του σε πραγματικό χρόνο. Ο κόσμος δεν γίνεται απλώς πιο φωτεινός - τρεμοπαίζει».

Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις εικόνες pixel προς pixel, αφαιρώντας παρεμβολές από το φως της Σελήνης, τα σύννεφα και την ατμόσφαιρα, ώστε να καταγράψουν με ακρίβεια τις πραγματικές μεταβολές στον νυχτερινό φωτισμό.

Στις ΗΠΑ, οι πόλεις της δυτικής ακτής έγιναν πιο φωτεινές λόγω αύξησης πληθυσμού, ενώ στην ανατολική ακτή παρατηρήθηκε μείωση, που αποδίδεται στη χρήση πιο αποδοτικών LED και σε οικονομικές αλλαγές.

Η νυχτερινή φωτεινότητα αυξήθηκε σημαντικά στην Κίνα και τη βόρεια Ινδία, ενώ μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας οδήγησαν σε μείωση της φωτορύπανσης στο Παρίσι και γενικότερα στη Γαλλία, όπου καταγράφηκε πτώση 33%.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία παρουσίασαν μείωση 22% και 21% αντίστοιχα, ενώ το 2022 οι νύχτες στην Ευρώπη σκοτείνιασαν σημαντικά λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης την ένταση της καύσης αερίου (flaring) από ενεργειακές εταιρείες στις ΗΠΑ, σε περίοδο που η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Με πληροφορίες από Guardian