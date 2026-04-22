Η ιστορία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γης - Πότε καθιερώθηκε

Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα σταματήσουν για λίγο σήμερα, Τετάρτη, τουλάχιστον για μια στιγμή, για να γιορτάσουν την Παγκόσμια Ημέρα της Γης.

Πρόκειται για μια ετήσια εκδήλωση που ιδρύθηκε από ανθρώπους που ήλπιζαν να κινητοποιήσουν τον ακτιβισμό για τον καθαρισμό και τη διατήρηση ενός πλανήτη που σήμερα φιλοξενεί περίπου 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους και τρισεκατομμύρια άλλων οργανισμών.

Η καθιέρωση της Ημέρας της Γης

Η Ημέρα της Γης έχει τις ρίζες της στην αυξανόμενη ανησυχία για τη ρύπανση τη δεκαετία του 1960, όταν το βιβλίο της συγγραφέως Ρέιτσελ Κάρσον «Σιωπηλή Άνοιξη» (Silent Spring) του 1962, σχετικά με το φυτοφάρμακο DDT και τις βλαβερές επιπτώσεις του στην τροφική αλυσίδα, έφτασε στις λίστες των μπεστ σέλερ και ευαισθητοποίησε το κοινό σχετικά με τη λεπτή ισορροπία της φύσης.

Όμως, ήταν ένας γερουσιαστής των ΗΠΑ από το Ουισκόνσιν, ο Δημοκρατικός Γκέιλορντ Νέλσον, που είχε την ιδέα που θα γινόταν η Ημέρα της Γης.

Ο Νέλσον ανησυχούσε αρκετό καιρό για το περιβάλλον, όταν μια τεράστια διαρροή πετρελαίου ανοικτά των ακτών έριξε εκατομμύρια γαλόνια στις ακτές της Νότιας Καλιφόρνιας το 1969. Ο Νέλσον, αφού επισκέφθηκε τον τόπο της διαρροής, είχε την ιδέα να διοργανώσει μία εθνική εκπαιδευτική συζήτηση για το περιβάλλον.

Ο Νέλσον και άλλοι, μεταξύ των οποίων και ο ακτιβιστής Ντένις Χέις, εργάστηκαν για να επεκτείνουν την ιδέα πέρα από τα πανεπιστημιακά campus, με εκδηλώσεις σε όλη την Αμερική, και επινόησαν το όνομα «Ημέρα της Γης».

Σύμφωνα με την ιστορία του κινήματος που παρουσιάζει το EarthDay.org, όπου ο Χέις παραμένει επίτιμος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, η ημερομηνία της πρώτης Ημέρας της Γης — 22 Απριλίου 1970 — επιλέχθηκε επειδή έπεφτε σε μια καθημερινή μεταξύ των ανοιξιάτικων διακοπών και των τελικών εξετάσεων, με στόχο να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους φοιτητές.

Εθελοντικές εκδηλώσεις στοχεύουν στην ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το περιβάλλον

Πολλές ομάδες σε παγκόσμιο επίπεδο αξιοποιούν αυτή την ημέρα για να διοργανώσουν εθελοντικές εκδηλώσεις με θέμα το περιβάλλον, όπως καθαρισμούς φυσικών περιοχών.

Η συντριπτική ανταπόκριση του κοινού στην πρώτη Ημέρα της Γης θεωρείται ότι άσκησε πίεση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ να κάνει περισσότερα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης, και το έκανε, ψηφίζοντας ιστορική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των νόμων Clean Air Act και Clean Water Act.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, θεωρείται ως η γέννηση του σύγχρονου περιβαλλοντικού κινήματος. Στα επόμενα χρόνια, η Ημέρα της Γης επεκτάθηκε και έγινε μια πραγματικά παγκόσμια εκδήλωση. Πλέον είναι υπεύθυνη για δράσεις σε περισσότερες από 192 χώρες.

Το 2000, η Ημέρα της Γης άρχισε να εστιάζει στην κλιματική αλλαγή, ένα πρόβλημα που έχει γίνει πιο επείγον τα τελευταία χρόνια.

Η φετινή Ημέρα της Γης επικεντρώνεται στο σύνθημα «Η Δύναμή μας, ο Πλανήτης μας» και ενθαρρύνει τη συλλογική δράση κατά των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Με πληροφορίες από ABC News

