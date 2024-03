Άνοια: Το πρόωρο σύμπτωμα που προειδοποιεί για την ασθένεια

Ένα νέο σύμπτωμα που μπορεί να προειδοποιήσει τους ασθενείς για την εμφάνιση άνοιας αποκάλυψε ένας Βρετανός επιστήμονας.

Τo προφανές σύμπτωμα της άνοιας είναι η απώλεια μνήμης, αλλά ο Δρ Αμάντ Κουντακάρ είπε σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε το Σάββατο στο Express, ότι η δυσκολία στην κατάποση μπορεί να είναι πρώιμος δείκτης της διαταραχής που ταλαιπωρεί περισσότερους από 55 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Μάλιστα, το ασυνήθιστο σύμπτωμα, γνωστό και ως δυσφαγία, αναφέρθηκε σε μια μελέτη του 2008 που δημοσιεύτηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής. Όσον αφορά στο τρόπο που συνδέεται η δυσκολία κατάποσης με την άνοια, ο Αμάντ Κουντακάρ προειδοποιεί: «Όσοι ζουν με άνοια μπορεί να παρουσιάσουν μυϊκή αδυναμία, προβλήματα συντονισμού και μειωμένη αίσθηση του λαιμού, που οδηγεί σε δυσκολίες στην κατάποση».

Τα συμπτώματα της δυσφαγίας που μοιράστηκε ο Δρ Κουντακάρ είναι η επίμονη μάσηση και η ανάγκη να κρατιέται το φαγητό στο στόμα περισσότερη ώρα κατά τη διάρκεια του φαγητού. Αυτό θα οδηγήσει σε απώλεια βάρους, αφυδάτωση και υποσιτισμό. Σημειώνεται ότι η κύρια αιτία που κρύβεται πίσω από την άνοια είναι η νόσος Αλτσχάιμερ, η γνωστή ασθένεια που προσβάλλει τους ηλικιωμένους και επηρεάζει την μνήμη και την συμπεριφορά των ασθενών.

Το NHS East Sussex Healthcare Trust προειδοποιεί ότι τα σημάδια της δυσφαγίας είναι ευρέως διαδεδομένα και δεν πρέπει να αγνοούνται, τονίζοντας πόσο συνηθισμένο είναι για τα άτομα με άνοια να δυσκολεύονται να φάνε ή να πιούν. «Υπάρχουν κίνδυνοι που σχετίζονται με τη δυσφαγία, συμπεριλαμβανομένης της εισρόφησης - η τροφή πηγαίνει καταλάθος στους πνεύμονες - πνιγμού, κακής διατροφής και μειωμένης ποιότητας ζωής», ανέφερε το NHS.

