Το The AI Doc βγαίνει στις αίθουσες και βάζει τους ισχυρότερους ανθρώπους της AI μπροστά στην κάμερα

Το ντοκιμαντέρ The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist βγαίνει στις αμερικανικές αίθουσες στις 27 Μαρτίου από τη Focus Features, επιχειρώντας να χαρτογραφήσει τους φόβους και τις υποσχέσεις της τεχνητής νοημοσύνης μέσα από συνεντεύξεις με μερικά από τα πιο κεντρικά πρόσωπα του χώρου. Ανάμεσά τους είναι ο Sam Altman της OpenAI, ο Dario Amodei της Anthropic και ο Demis Hassabis της Google DeepMind.

Το φιλμ συνυπογράφουν ο Daniel Roher, που είχε κερδίσει Οσκαρ για το Navalny, και ο Charlie Tyrell. Σύμφωνα με τη Focus Features, το ντοκιμαντέρ ακολουθεί έναν μέλλοντα πατέρα που προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτή η τεχνολογία, πόσο γρήγορα αλλάζει τον κόσμο και τι μπορεί να διακυβεύεται αν αφεθεί χωρίς έλεγχο.

Ο Daniel Roher σε σκηνή από το «The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist».

Το Associated Press παρουσιάζει την ταινία ως μια φιλόδοξη προσπάθεια από ομάδες δημιουργών που έχουν ήδη βραβευτεί με Οσκαρ, με στόχο να φτιάξουν ένα ντοκιμαντέρ που να εξηγεί την AI γρήγορα, καθαρά και χωρίς να παίρνει ανοιχτά θέση. Στο ρεπορτάζ σημειώνεται επίσης ότι στην ταινία εμφανίζονται περισσότερα από 40 πρόσωπα από διαφορετικές πλευρές της συζήτησης, από στελέχη εταιρειών και ερευνητές μέχρι πιο ανήσυχες φωνές για το τι μπορεί να ακολουθήσει.

Ενα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι ότι το ντοκιμαντέρ καταφέρνει να φέρει μπροστά στην κάμερα κορυφαίους διευθύνοντες συμβούλους της AI. Η New York Times σημειώνει ότι το πιο ενδιαφέρον μέρος του φιλμ είναι ακριβώς όταν ο Roher συνομιλεί με τον Altman, τον Amodei και τον Hassabis, την ώρα που η δημόσια συζήτηση γύρω από την ασφάλεια, την ιδιοκτησία και την πολιτική ισχύ της AI γίνεται όλο και πιο έντονη.

Η υποδοχή μέχρι στιγμής δείχνει ότι το φιλμ λειτουργεί περισσότερο ως αφετηρία συζήτησης παρά ως οριστική απάντηση. Η New York Times γράφει ότι είναι συχνά ενδιαφέρον αλλά τελικά περισσότερο μπερδεύει παρά ξεκαθαρίζει το τοπίο, ενώ το Variety το περιγράφει ως ένα τρομακτικό αλλά αναγκαίο βαθύ βούτηγμα στην επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης.

Μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η AI έχει περάσει από το πεδίο της τεχνολογίας στο κέντρο της πολιτικής, της εργασίας και της καθημερινής ζωής, το The AI Doc επιχειρεί να μετατρέψει αυτή τη θορυβώδη δημόσια συζήτηση σε κινηματογραφικό γεγονός. Το αν τα καταφέρνει πλήρως μένει ανοιχτό, αλλά το timing της κυκλοφορίας του δύσκολα θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρο.