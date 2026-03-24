ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Λιγότερη AI; Η Microsoft υπόσχεται Windows 11 που βελτιώνουν την καθημερινή χρήση

Μετά την κριτική για την υπερβολική έμφαση στην AI, η Microsoft στοχεύει σε πιο γρήγορα και πιο σταθερά Windows 11

The LiFO team
The LiFO team
Λιγότερη AI; Η Microsoft υπόσχεται Windows 11 που βελτιώνουν την καθημερινή χρήση Facebook Twitter
0

Η Microsoft δηλώνει ότι θα δώσει προτεραιότητα στη βελτίωση της απόδοσης και της σταθερότητας των Windows, μετά τις αντιδράσεις χρηστών για τη λειτουργία των Windows 11 και την αυξανόμενη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σε ανάρτησή του, ο επικεφαλής του τμήματος Windows και συσκευών, Πάβαν Νταβουλούρι, ανέφερε ότι η εταιρεία προχωρά σε «δέσμευση για ποιότητα», με στόχο ένα λειτουργικό σύστημα πιο γρήγορο, σταθερό και συνεπές στην καθημερινή χρήση.

Όπως σημείωσε, η Microsoft θα επικεντρωθεί σε βασικά στοιχεία της εμπειρίας χρήσης, όπως ο χρόνος εκκίνησης, η απόκριση του συστήματος και η σταθερότητα υπό πραγματικές συνθήκες. Παράλληλα, σχεδιάζεται μείωση της κατανάλωσης πόρων, ώστε να απελευθερωθεί υπολογιστική ισχύς για τους χρήστες.

Στους στόχους περιλαμβάνεται επίσης ένα πιο «καθαρό» περιβάλλον χρήσης, με λιγότερες ειδοποιήσεις και περισπασμούς, καθώς και περισσότερες επιλογές ελέγχου μέσα στο λειτουργικό σύστημα.

WINDOWS 11 MICROSOFT AI COPILOT Facebook Twitter
Φωτ: Microsoft

Σε αντίθεση με την έως τώρα στρατηγική της εταιρείας, η αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη είναι περιορισμένη. Ο Νταβουλούρι σημείωσε ότι η ενσωμάτωση του Copilot, του AI chatbot της Microsoft,  θα γίνει πιο στοχευμένα, με έμφαση σε λειτουργίες που προσφέρουν πραγματική χρησιμότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η Microsoft προχωρά στη μείωση σημείων πρόσβασης του Copilot σε εφαρμογές όπως το Snipping Tool, οι Φωτογραφίες, τα Widgets και το Notepad.

Η αλλαγή κατεύθυνσης έρχεται μετά από επικρίσεις χρηστών, οι οποίοι κατηγόρησαν την εταιρεία ότι δίνει προτεραιότητα στην AI εις βάρος της βασικής λειτουργικότητας των Windows 11. Οι αντιδράσεις εντάθηκαν και μετά από ενημέρωση τον Ιανουάριο που προκάλεσε προβλήματα εκκίνησης και λειτουργίας σε ορισμένα συστήματα.

WINDOWS 11 MICROSOFT AI COPILOT Facebook Twitter
Φωτ: Microsoft

Η Microsoft αναφέρει ότι έχει λάβει υπόψη τα σχόλια των χρηστών και προχωρά σε διορθωτικές κινήσεις, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Apple στην αγορά προσωπικών υπολογιστών.

Στο άμεσο διάστημα, νέες λειτουργίες θα δοκιμαστούν μέσω του προγράμματος Windows Insider. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται βελτιώσεις στον File Explorer για ταχύτερη και πιο αξιόπιστη λειτουργία, δυνατότητα μετακίνησης της γραμμής εργασιών σε διαφορετικά σημεία της οθόνης και περισσότερες επιλογές προσαρμογής για τα Widgets.

Με πληροφορίες από PC Mag

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

