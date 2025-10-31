Το αιχμηρό μήνυμα της Billie Eilish στους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη

Με ένα μήνυμα που συζητήθηκε, η Billie Eilish κάλεσε τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη να μοιραστούν τον πλούτο τους.

«Σας αγαπώ όλους, αλλά υπάρχουν εδώ μερικοί που έχουν πολύ περισσότερα λεφτά από εμένα. Αν είσαι δισεκατομμυριούχος — γιατί είσαι; Χωρίς κακία, αλλά ναι, δώστε τα λεφτά σας», είπε η 23χρονη τραγουδίστρια στη σκηνή των WSJ Magazine Innovator Awards, όπου τιμήθηκε για τη συμβολή της στη μουσική βιομηχανία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο παρουσιαστήςΣτίβεν Κολμπέρ αποκάλυψε ότι η Eilish θα δωρίσει 11,5 εκατομμύρια δολάρια από την περιοδεία της Hit Me Hard and Soft στο The Changemaker Project, μια φιλανθρωπική πρωτοβουλία που εστιάζει στην κλιματική αλλαγή και την επισιτιστική ανασφάλεια.

Στο κοινό βρισκόταν και ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Πρισίλα Τσαν, η οποία βραβεύτηκε για το φιλανθρωπικό της έργο. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν επίσης ο Σπάικ Λι, η Χέιλι Μπίμπερ και ο δημιουργός του Star Wars, Τζορτζ Λούκας.

«Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος μοιάζει πιο σκοτεινός από ποτέ και οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια και ενσυναίσθηση περισσότερο από κάθε άλλη φορά — ειδικά στη χώρα μας», είπε η Eilish. «Αν έχεις λεφτά, θα ήταν υπέροχο να τα χρησιμοποιήσεις για καλό· ίσως να τα δώσεις σε όσους τα χρειάζονται»

Σύμφωνα με το People, που κάλυψε την εκδήλωση, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ δεν χειροκρότησε τα σχόλια της Eilish, σε αντίθεση με το υπόλοιπο κοινό. Ο συνιδρυτής του Facebook διαθέτει προσωπική περιουσία που υπολογίζεται σε 226 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes, ενώ η Eilish έχει εκτιμώμενη καθαρή αξία περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια.

Παρά τη διεθνή επιτυχία της και τα εννέα βραβεία Grammy, η Eilish συνεχίζει να ζει στο σπίτι των γονιών της στο Λος Άντζελες, σε ένα ακίνητο με δύο υπνοδωμάτια και ένα μπάνιο. Μαζί με τη μητέρα της, Maggie Baird, και τον αδελφό της Finneas, υποστηρίζουν εδώ και χρόνια περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις, προωθώντας τη βιωσιμότητα στη μουσική βιομηχανία. Η Baird είναι ιδρύτρια της οργάνωσης Support + Feed, που ενθαρρύνει τη φυτική διατροφή ως μέσο αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και της πείνας.

Η τοποθέτηση της Eilish επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τη Giving Pledge, τη δέσμευση που είχαν υπογράψει το 2010 ο Ζούκερμπεργκ και Τζαν, μαζί με τους Μπιλ και τη Μελίντα Γκέιτ και τον Γουόρεν Μπάφετ, να δωρίσουν τουλάχιστον το 50% της περιουσίας τους σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Παρότι εκατοντάδες δισεκατομμυριούχοι υπέγραψαν τη δέσμευση, ελάχιστοι την έχουν υλοποιήσει πλήρως, καθώς η Giving Pledge δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα αλλά μόνο ηθικό.

Το 2015, ο Ζούκερμπεργκ είχε ανακοινώσει ότι θα προσφέρει το 99% των μετοχών του στο Facebook, αξίας 45 δισ. δολαρίων, μέσω της Chan Zuckerberg Initiative, μιας εταιρείας που επικεντρώνεται σε δράσεις για την εκπαίδευση και την υγεία, αλλά έχει δεχθεί επικρίσεις επειδή διαχειρίζεται τα χρήματα ιδιωτικά, χωρίς πλήρη διαφάνεια ως προς τους αποδέκτες.

Με πληροφορίες από Fortune