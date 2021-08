Ο Τομ Ντέιλι δηλώνει ότι το πλέξιμο τον βοήθησε πάρα πολύ στην προσπάθεια να κατακτήσει το χρυσό στους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο. Και παρότι πέτυχε τον στόχο του, δεν πάει πουθενά χωρίς τις βελόνες του.

Ο Βρετανός «χρυσός» Ολυμπιονίκης των καταδύσεων έγινε viral όταν εθεάθη στις κερκίδες, την ώρα που διεξαγόταν ο τελικός γυναικών από τραμπολίνο 3 μ., να πλέκει ασταμάτητα.

Όταν τον «έπιασε» η κάμερα κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, οι παρουσιαστές του BBC προσπάθησαν να μαντέψουν τι έπλεκε εκείνη την ώρα ο Ντέιλι. Σύμφωνα με το βρετανικό δικτυο, έμοιαζε με κάποιου είδους καπέλο, που ίσως να προορίζεται για τον γιο που έχει αποκτήσει ο 27χρονος με τον σύζυγό του, τον παραγωγό Ντάστιν Λανς Μπλακ.

Tom Daley is knitting at the 3m women final #Tokyo2020 pic.twitter.com/cyR5rGRRxE — Dal Bologknees 🍝 (@DalBologknees) August 1, 2021

Oh this? Just Olympic champ @TomDaley1994 knitting in the stands while watching the diving. 🧶 pic.twitter.com/o17i6vsG2j — Olympics (@Olympics) August 1, 2021

Nothing to see here - just @TomDaley1994 having a knit at the diving 🧶#TeamGB pic.twitter.com/TzDETYW28a — Team GB (@TeamGB) August 1, 2021

Πάντως, ο ίδιος ο Ντέιλι παρουσίασε την τελευταία του δημιουργία στον λογαριασμό στο Instagram που έχει για τις πλεκτές δημιουργίες του, ο οποίος μάλιστα έχει 254.000 followers.

Πρόκειται για μία μικρή θήκη, προκειμένου να μπορεί να μεταφέρει χωρίς να γρατσουνιστεί το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε με τον Ματ Λι στις συγχρονισμένες καταδύσεις από βατήρα 10 μέτρων. Στη μία πλευρά της θήκης έφτιαξε τη βρετανική σημαία και στην άλλη εκείνη της Ιαπωνίας.

«Το μόνο πράγμα που με βοήθησε να κρατήσω τα λογικά μου σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν η αγάπη μου για το πλέξιμο και το βελονάκι», ανέφερε ο Ντέιλι στο βίντεο.