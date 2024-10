Συγκλονίζουν οι συμπαίκτες του Τζορτζ Μπάλντοκ: «Τι εννοείς, πνίγηκε; Τι λες;»

Ο θάνατος του Τζορτζ Μπάλντοκ βύθισε στο πένθος την οικογένεια του αλλά και τους φίλους του ποδοσφαίρου.

«Ο τραγικός θάνατος του Τζορτζ Μπάλντοκ στην Ελλάδα: Απώλεια και σύγχυση μετά από "μία από τις πιο σκοτεινές μέρες”».

Είναι ο τίτλος μεγάλου αφιερώματος 4412 λέξεων της ιστοσελίδας «The Athletic»-το οποίο φιλοξενούν και οι Times της Νέας Υόρκης- για τον Τζορτζ Μπάλντοκ.

Γίνεται αναφορά-περιγραφή όλων όσων έγιναν τη νύχτα της 9ης Οκτωβρίου και τις ημέρες που ακολούθησαν, φιλοξενούνται δηλώσεις αλλά και συνεντεύξεις του Χόρντουρ Μάγκνουσον και του Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, τους δύο-όπως αναφέρεται- καλύτερους φίλους του αδικοχαμένου αμυντικού του Παναθηναϊκού στην Αθήνα.

«Ο Μπάλντοκ τα πήγαινε καλά με όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά ήταν κοντά σε πέντε ή έξι συμπαίκτες περισσότερο. Ο Πάλμερ-Μπράουν, ο οποίος περνούσε χρόνο στο διαμέρισμα στη Γλυφάδα, παίζοντας τον Uno με τον Μπαλντοκ και την αρραβωνιαστικιά του και συναντώντας τη μέλλουσα πεθερά του, ήταν ένας από αυτούς τους παίκτες και ο Ισλανδός διεθνής Χόρντουρ Μάγκνουσον ήταν άλλος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Την ημέρα που ενσωματώθηκε στην προετοιμασία μας στην Αυστρία, κάθισε δίπλα μου στο μεσημεριανό τραπέζι και ένιωσα απλώς την αγγλική του ενέργεια», λέει ο Πάλμερ-Μπράουν.



«Ήμουν στην Αγγλία στο παρελθόν (με τη Μάντσεστερ Σίτι), οπότε ήξερα ότι θα έκανα κλικ με τα αστεία του. Αλλά απλώς έκανε τα πάντα πιο εύκολα , ήταν ένα ανοιχτό βιβλίο, τόσο ειλικρινής με όλους γύρω του. Μπόρεσε να συγκεντρώσει γύρω του ένα δωμάτιο. Εάν δεν ήσασταν στη συζήτηση, πείτε ότι μόλις είχατε μπει, θα έριχνε ένα μικρό αστείο για να σας κάνει να νιώσετε ευπρόσδεκτοι.

Προφανώς, έχουμε ένα σωρό διαφορετικές εθνικότητες στο σύλλογο και το να τον βλέπεις να ανακατεύεται με οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων, ήταν κάτι τόσο ξεχωριστό. Δεν μπορώ καν να το περιγράψω. Τον ζηλεύω που μπόρεσε να το κάνει και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ξέρω ότι όλοι τον αγαπούν», πρόσθεσε.

"That was one of the darkest days of my life going in there & seeing everyone."@stujames75 in Greece speaks to team-mates, colleagues & friends of George Baldock as they struggle to come to terms with his death.