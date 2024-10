Οι οπαδοί της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ πήγαν στο Λιντς με πανό για τον Μπάλντοκ

Ο απροσδόκητος θάνατος του Τζορτζ Μπάλντοκ βύθισε στη θλίψη την ποδοσφαιρική κοινότητα, ιδιαίτερα τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, όπου ο αμυντικός αγωνίστηκε για επτά χρόνια.

Στον πρώτο αγώνα της ομάδας μετά το τραγικό γεγονός, στο Λιντς, οι φίλοι των «λεπίδων» τίμησαν τη μνήμη του με ένα συγκινητικό πανό, αφιερωμένο στον πρώην παίκτη της ομάδας.

Στο πανό απεικονίζεται η μορφή του Μπάλντοκ, πλαισιωμένη από τα εμβλήματα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και της Εθνικής Ελλάδας, σε μια κίνηση που συγκίνησε και θύμισε την πολύτιμη προσφορά του στον σύλλογο και την Εθνική μας ομάδα.

Sheffield United fans with a George Baldock flag on their way to Leeds tonight.



