Στέφανος Τσιτσιπάς: Προκρίθηκε στον τέταρτο γύρο του Wimbledon

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε απέναντι στον Λάζλο Τζέρε και προκρίθηκε στον τέταρτο γύρο του τουρνουά του Wimbledon για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Κάτι τέτοιο σημαίνει πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέχει ελάχιστα από τον επόμενο στόχο του, ώστε να κερδίσει μία θέση στον προημιτελικό του Grand Slam. Για να γίνει αυτό θα χρειαστεί να κερδίσει τον Κρίστοφερ Γιούμπανκς, ο οποίος με τη σειρά του επικράτησε 3-0 σετ του Ο' Κόνελ.

Να σημειωθεί πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Λάζλο Τζέρε με 3-0 σετ (6-4, 7-6, 6-4). Το παιχνίδι είχε διάρκεια 2 ώρες και 10 λεπτά.

