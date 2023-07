Στέφανος Τσιτσιπάς: Νίκη και πρόκριση με ανατροπή απέναντι στον Άντι Μάρεϊ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να προκριθεί στον τρίτο γύρο του Wimbledon, αποκλείοντας - και μάλιστα με ανατροπή - τον Άντι Μάρεϊ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε τον Άντι Μάρεϊ με μια σπουδαία νίκη 7-6(3), 6-7(2), 4-6, 7-6(3), 6-4 σε έναν συναρπαστικό αγώνα για τον β΄ γύρο του Wimbledon.

Ο 24χρονος Έλληνας τενίστας, έχανε με 2-1 σετ όταν το παιχνίδι διακόπηκε τη νύχτα της Πέμπτης λόγω του προχωρημένου της ώρας, για να συνεχιστεί σήμερα με τον Έλληνα πρωταθλητή να κατακτά δύο σετ και μαζί την πρόκριση στο γ΄ γύρο.

Ο αγώνας συνεχίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής με ηλιοφάνεια με τον Νο5 τενίστα στην παγκόσμια κατάταξη να επιδεικνύει ψυχραιμία σε ένα τέταρτο σετ που κρίθηκε στο τάι μπρέικ.

Στον τρίτο γύρο ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Λάζλο Τζέρε, που με τη σειρά του απέκλεισε με 3-1 σετ (3-6, 6-3, 7-6/5, 6-3) τον Μπεν Σάλμον.

A Centre Court debut to savour 🙌 @steftsitsipas comes from two sets down to beat Andy Murray 7-6(3), 6-7(2), 4-6, 7-6(3), 6-4 #Wimbledon pic.twitter.com/FNfG3cocQC

"They are the reason I'm the player I am today"@steftsitsipas pays his respect to our past four champions#Wimbledon pic.twitter.com/4K96CpgHDC