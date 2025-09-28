«Στα τελευταία 100 μέτρα έβαλα την ψυχή μου»: Συγκινημένος ο Ντούσκος στην απονομή του χρυσού 

Συγκινημένος εμφανίστηκε ο Στέφανος Ντούσκος κατά την απονομή του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στη Σανγκάη, δηλώνοντας πως στα τελευταία μέτρα «έβαλε την ψυχή του» για να φτάσει στην κορυφή.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο Gala της τελετής λήξης, κάτι που διαφοροποίησε την εμπειρία του Έλληνα πρωταθλητή από τις συνηθισμένες στιγμές πάνω στο βάθρο. Μετά από μια απαιτητική κούρσα στον τελικό του σκιφ, όπου τερμάτισε πρώτος με χρόνο 6:36:75, ο Ντούσκος παρέλαβε το χρυσό μετάλλιο και γνώρισε την αποθέωση.

Στις δηλώσεις του τόνισε ότι η πίστη του και η υπομονή του ήταν τα «κλειδιά» για την επιτυχία: «Ήθελα πάρα πολύ ένα χρυσό σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η κούρσα πήγε ρολόι. Όταν στα 1.000 μέτρα είδα ότι οι αντίπαλοι δεν ξέφευγαν, το πίστεψα. Έκανα υπομονή και έλεγα στον εαυτό μου “κράτα λίγο ακόμα”».

Περιέγραψε μάλιστα τις τελευταίες στιγμές πριν τον τερματισμό ως τις πιο δύσκολες: «Στα τελευταία 100 μέτρα ήταν τόσο δύσκολα που έβαλα την ψυχή μου για να κατακτήσω το χρυσό».

Ο Ντούσκος ευχαρίστησε όσους στάθηκαν δίπλα του στη διαδρομή: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους με στηρίζουν. Είμαι πολύ χαρούμενος».