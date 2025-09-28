ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Στέφανος Ντούσκος: Χρυσό μετάλλιο στη Σαγκάη

Αυτό είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για τον Ντούσκο

φωτ.: Eurokinissi
Παγκόσμιος πρωταθλητής στέφθηκε ο Στέφανος Ντούσκος.

Ο 28χρονος Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σαγκάης με μια εκπληκτική κούρσα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν εξαιρετικός από τα πρώτα μέτρα της κούρσας έχοντας σταθερά στο πρώτο μισό τη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από τον Γερμανό Όλιβερ Τσάιντλερ.

Σταδιακά, ωστόσο, άρχισε να ανεβαίνει και δείχνοντας φοβερά αποθέματα ενέργειας και ψυχής κατάφερε να περάσει μπροστά και να τερματίσει πρώτος σε χρόνο 6:36,75.

Αυτό είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για τον Ντούσκο, ο οποίος επιστρέφει στην κορυφή του κόσμου μετά το χρυσό μετάλλιο που είχε κατακτήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021.

