Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελίνα Τζένγκο- «Κάρφωσε» το ακόντιο στα 65,81 μέτρα

Την κορυφή της Ευρώπης κατέκτησε η Ελίνα Τζένγκο, που έστειλε το ακόντιο στα 65,81 μέτρα για να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στο Μόναχο.

Λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει τα 20 χρόνια της- έχει γενέθλια στις 2 Σεπτεμβρίου- η Τζένγκο προηγούνταν στον τελικό από την πρώτη έως την τελική βολή και συνόδεψε το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό με την κατάρριψη του πανελληνίου ρεκόρ U23 που κατείχε η ίδια, με τη βολή στα 65,81 μέτρα.

Η Τζένγκο άνοιξε τον αγώνα της με 60,82 μ. και πέτυχε το ρεκόρ στη δεύτερη προσπάθεια, στέλνοντας το ακόντιο εκεί όπου καμία άλλη δεν κατάφερε να φτάσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίδοση αυτή είναι η δεύτερη καλύτερη όλων των εποχών από Ελληνίδα αθλήτρια, πίσω από το πανελλήνιο ρεκόρ που κατέχει η Μιρέλα Μανιάνι.

Στη συνέχεια η Τζένγκο άφησε την τρίτη προσπάθειά της, πέτυχε 59,40 μ. στην τέταρτη, έβγαλε άκυρη την πέμπτη και στην τελευταία, γνωρίζοντας ότι ήδη ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης το «πανηγύρισε» στέλνοντας το ακόντιο στα 64,57 μέτρα.

Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η Σέρβα Αντριάνα Βιλάγκος με 62,01 μ., ενώ η Μπάρμπορα Σποτάκοβα- η κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ- ήταν τρίτη χάρη στη βολή της στα 60,68 μ., που πέτυχε στην τελευταία προσπάθειά της.

Αυτό είναι το πέμπτο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μόναχο. Ο εθνικός ύμνος ακούστηκε δύο φορές χάρη στην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, στα 20 χλμ. και τα 35 χλμ. βάδην, στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε και ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος, ενώ το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Κατερίνα Στεφανίδη στο επί κοντώ.

Greece's golden championships continues! 🙌



Elina Tzengko 🇬🇷 wins javelin gold with 65.81m for Greece's fourth gold medal in #Munich2022! 🚀



At 19 years and 352 days, Tzengko becomes the youngest winner of this title at the European Championships!#BackToTheRoofs pic.twitter.com/gSefZOYOEW