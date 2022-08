Πέθανε ο Γιώργος Δημητρόπουλος, ο ατζέντης που οδήγησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο NBA

Πέθανε χθες σε ηλικία 50 ετών ο ατζέντης Γιώργος Δημητρόπουλος, ο άνθρωπος που οδήγησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο από την Α2 στο NBA.

Ο Δημητρόπουλος, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τα τελευταία 2,5 χρόνια, υπήρξε ιδρυτής της Octagon στην Ελλάδα το 2014 ενώ υπήρξε ατζέντης του Θοδωρή Παπαλουκά, του Νίκου Ζήση καθώς και του Γιώργου Πρίντεζη.



Στο παρελθόν είχε διατελέσει προπονητής από το 1988 έως και το 1996 ενώ έναν χρόνο αργότερα μεταπήδησε στο μάνατζμεντ.



«Οι διευθυντές και όλο το δίκτυο των ανθρώπων της Octagon Europe με θλίψη ενημερώνουν ότι ο αγαπημένος μας φίλος, συνεργάτης, μέντορας, ιδρυτής της Octagon Europe Γεώργιος Δημητρόπουλος δεν είναι πλέον μαζί μας.

»Μετά από 2,5 χρόνια σκληρής μάχης, θρηνούμε για την απώλεια ενός ανθρώπου που ήταν μοναδικός, ταλαντούχος, πρωτοπόρος σε αυτό που έκανε και αποτελούσε πραγματική έμπνευση για όλους όσους είχαν την τύχη να συναναστραφούν μαζί του.» ανέφεραν σε σχετική ανακοίνωση οι άνθρωποι της Octagon ενώ δεσμεύτηκαν αν συνεχίζουν τον δρόμο που χάραξε.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσαν και οι ΚΑΕ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

We vow to continue what he first imagined and then realized with the same determination & based on the same values that Giorgos lived his life. Our love goes to his beautiful wife and his two amazing boys with our promise that his legacy will be honored forever. So long brother❤️