Η Keula Nidreia Pereira Semedo, δρομέας με πρόβλημα όρασης τερμάτισε τέταρτη στα 200 μ. στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο αλλά δεν έφυγε με άδεια χέρια.

Η 32χρονη από το Πράσινο Ακρωτήρι αγωνίστηκε μαζί με τον οδηγό και σύντροφό της Manuel Antonio Vaz da Vega, ο οποίος λίγα μόνο λεπτά μετά τον τερματισμό της έκανε πρόταση γάμου.

Γονάτισε στη μέση της πίστας και της ζήτησε να γίνει η γυναίκα του. Οι κάμερες απαθανάτισαν το ευτυχές γεγονός και όλοι οι συναθλητές έσπευσαν να συγχαρούν το ευτυχές ζεύγος.

Μιλώντας με δημοσιογράφους, η 32χρονη δρομέας είπε ότι η έκπληξη που αισθάνθηκε ήταν τεράστια.

«Πραγματικά δεν έχω λόγια. Υπάρχουν τόσα πολλά συναισθήματα. Και μόνο το γεγονός ότι ήμουν εδώ στους Παραολυμπιακούς Αγώνες... δεν ένιωθα σχεδόν τα πόδια μου, ήμουν τόσο αγχωμένη», είπε.

«Τώρα, με την πρόταση, υπάρχουν πάρα πολλά συναισθήματα αυτή τη στιγμή. Δεν έχω λόγια να εξηγήσω πώς αισθάνομαι.

«Πάντα ονειρευόμουν να παντρευτώ αλλά δεν είχαμε προγραμματίσει τίποτα μέχρι τώρα. Δεν το έχουμε συζητήσει και δεν το περίμενα καθόλου» είπε πανευτυχής.

Η Semedo ζει στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Έκανε το εθνικό της ντεμπούτο για το Πράσινο Ακρωτήριο το 2005 και τιμήθηκε με το Μετάλλιο Αθλητικής Αξίας από την κυβέρνηση του Πράσινου Ακρωτηρίου το 2012.

Με πληροφoρίες του NBC