Παραολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες από την μαγευτική τελετή έναρξης

Στην εμβληματική Place de la Concorde, στην καρδιά του Παρισίου, έγινε την Τετάρτη η τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων 2024.

Τέχνη, αθλητισμός και παράδοση ενώθηκαν για την παρουσίαση ενός θεάματος που θα μείνει αξέχαστο. Η τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων ήταν γεμάτη μοναδικές στιγμές, από την εναέρια επίδειξη της Patrouille de France μέχρι τις συγκινητικές εμφανίσεις των αθλητών και των καλλιτεχνών.

Στην τελετή έναρξης βρέθηκαν επιφανείς προσωπικότητες όπως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με τη σύζυγό του, Μπριζίτ Μακρόν.

Facebook Twitter

Facebook Twitter

Facebook Twitter

Facebook Twitter

Facebook Twitter

Facebook Twitter

Christine and the Queens ensured the Opening Ceremony got underway in style!#Paralympics pic.twitter.com/TIdGvR7GBI