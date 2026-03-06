Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες 2026: Τελετή έναρξης με απουσίες λόγω πολέμου στο Ιράν και «επιστροφής» της Ρωσίας

Μέσα σε βαρύ κλίμα, που σημαδεύτηκε από το μποϊκοτάζ της τελετής έναρξης από επτά χώρες που αντιτίθενται στην επιστροφή των Ρώσων, αλλά και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο/Κορτίνα ξεκίνησαν την Παρασκευή (6/3) στην Ιταλία.

Μπροστά στα μάτια του προέδρου της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα και της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η τελετή ξεκίνησε περίπου στις 20:00, παρουσιάζοντας ένα θέαμα ήχου και φωτός με θέμα «η ζωή σε κίνηση», στο οποίο συμμετείχε μεταξύ άλλων ο ντράμερ του βρετανικού συγκροτήματος The Police, Στιούαρτ Κόουπλαντ.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η ημέρα σημαδεύτηκε από την απουσία του μοναδικού Ιρανού παρααθλητή που είχε δηλωθεί στους Αγώνες. Ο Αμπολφαζλ Χατιμπί Μιαναέι, 23 ετών, ο οποίος είχε συμμετάσχει στους Αγώνες της Πιονγκτσάνγκ 2018 και του Πεκίνου 2022, επρόκειτο να αγωνιστεί σε δύο αγωνίσματα σκι αντοχής. Ωστόσο, καθώς δεν μπορούσε να ταξιδέψει στην Ιταλία «με πλήρη ασφάλεια», αναγκάστηκε να αποσυρθεί.

«Είναι πραγματικά απογοητευτικό για τον παγκόσμιο αθλητισμό και κυρίως για τον Αμπολφαζλ Χατιμπί Μιαναέι», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής, Άντριου Πάρσονς.

Έχοντας ήδη εκφωνήσει πριν από τέσσερα χρόνια λόγο έναρξης σε μια περίοδο που σημαδεύτηκε από την τότε ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Πάρσονς παραδέχθηκε την Πέμπτη (5/3) ότι η «απεγνωσμένη έκκλησή» του για ειρήνη παραμένει εξίσου αναγκαία.

Ωστόσο, μέσα στους «πολέμους και τα αρνητικά πράγματα στον κόσμο, εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε την ένταξη. Και ένταξη μέσω του αθλητισμού. Αυτό είναι που προσπαθούμε να προστατεύσουμε σε αυτούς τους Αγώνες», πρόσθεσε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής.

Η επιστροφή της Ρωσίας

Πέρα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αυτό που προκάλεσε τις μεγαλύτερες εντάσεις ήταν η επανένταξη της Ρωσίας, η οποία εγκρίθηκε πριν από λίγους μήνες από τη γενική συνέλευση της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται εδώ και τέσσερα χρόνια.

Καθώς ο ρωσικός ύμνος ενδέχεται να ακουστεί για πρώτη φορά από το 2014 - τη χρονιά της τελευταίας συμμετοχής της χώρας υπό τη δική της σημαία σε Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς Αγώνες - αρκετές εθνικές παραολυμπιακές επιτροπές αποφάσισαν να μην παρευρεθούν στην τελετή έναρξης (Ουκρανία, Τσεχία, Πολωνία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και Φινλανδία).

Το ίδιο θα συμβεί και σε επίπεδο πολιτικής εκπροσώπησης. Η υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας Μαρίνα Φεράρι και η βρετανική κυβέρνηση αποφάσισαν να μην παραστούν στην Αρένα της Βερόνα, διαμαρτυρόμενες για την παρουσία των δέκα Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών που έχουν προσκληθεί από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή.

Τέσσερις από αυτούς, όλοι στο σκι αντοχής, αναμένεται να συμμετάσχουν στην παρέλαση των αθλητών, καθώς η Ρωσία και η Λευκορωσία θα είναι μεταξύ των περίπου 28 επιτροπών που θα έχουν αθλητές στην παρέλαση.

Οι υπόλοιποι είτε αποσύρθηκαν για πολιτικούς λόγους είτε για αγωνιστικές επιλογές, καθώς οι εγκαταστάσεις των αγώνων βρίσκονται αρκετά μακριά μεταξύ τους. Αυτό ισχύει, σύμφωνα με τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή, μεταξύ άλλων για τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία, τον Καναδά και τη Γερμανία.

Το μποϊκοτάζ θα περιοριστεί στην τελετή έναρξης -ενδεχομένως και στη λήξη- καθώς καμία χώρα δεν έφτασε στο σημείο να αποσυρθεί από τους περίπου δέκα ημέρες αγώνων που θα διεξαχθούν μεταξύ Μιλάνου (παρα-χόκεϊ), Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο (αλπικό σκι, σνόουμπορντ, κέρλινγκ σε αμαξίδιο) και Βαλ ντι Φιέμε (σκι αντοχής και δίαθλο). Συνολικά, σχεδόν 600 αθλητές από 55 χώρες θα συμμετάσχουν στα 79 αγωνίσματα που απονέμουν μετάλλια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ