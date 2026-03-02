ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Mundobasket 2027: Η Εθνική πήρε τη ρεβάνς από το Μαυροβούνιο με τελικό σκορ 79-65

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη παρουσίασε βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με το παιχνίδι της Παρασκευής και πήρε τη νίκη από τον αντίπαλο

The LiFO team
Φωτογραφία: Eurokinissi
Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βασίλη Τολιόπουλο, η Εθνική Ελλάδoς πήρε τη ρεβάνς από το Μαυροβούνιο, επικρατώντας με 79-65 στο Moraca Sports Centre, στην 4η αγωνιστική της Α' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη παρουσίασε σαφώς βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με το παιχνίδι της Παρασκευής στη Sunel Arena, όπου οι Μαυροβούνιοι είχαν επικρατήσει με 67-65.

Η νίκη ανέβασε εθνική ομάδα μπάσκετ στο 3-1, ενώ το Μαυροβούνιο υποχώρησε στο 2-2. Υπενθυμίζεται ότι τα αποτελέσματα για τους τρεις πρώτους κάθε ομίλου μεταφέρονται στην επόμενη φάση, με στόχο την πρόκριση στα τελικά του Κατάρ το 2027.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν ασταμάτητος, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 27 πόντους, 10 ασίστ και 5 ριμπάουντ, έχοντας 7/13 τρίποντα και 3/5 δίποντα. Ο Έλληνας γκαρντ είχε σημειώσει 19 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, καθορίζοντας ουσιαστικά την έκβαση του ματς.

Η Ελλάδα τελείωσε το παιχνίδι με 14/37 τρίποντα, βελτιώνοντας σημαντικά το ποσοστό της σε σχέση με τον αγώνα της Παρασκευής (6/34).

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την Ελλάδα απουσίασε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ενώ το Μαυροβούνιο δεν είχε στη διάθεσή του τον Μάρκο Σιμόνοβιτς.

