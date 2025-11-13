Απόψε το Παναθηναϊκός - Ρεάλ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Απόψε ο Παναθηναϊκός AKTOR επιστρέφει στη νέα κρίσιμη αναμέτρηση της EuroLeague, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ταξίδεψε στην Ισπανία με στόχο να διατηρήσει το σερί των επιτυχιών, λίγες ημέρες μετά την εντυπωσιακή νίκη απέναντι στην Παρί, μία από τις ισχυρότερες ομάδες της φετινής διοργάνωσης.

Το μεγάλο ντέρμπι της βραδιάς θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη με το τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 21:45. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από ΕΡΑ ΣΠΟΡ και Novasports Prime.

Για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός στη Μαδρίτη, o coach είπε αναφερόμενος στο προηγούμενο παιχνίδι: «Είχαμε συνεισφορά από πολλούς παίκτες και ελπίζω στη Μαδρίτη να συνεχίσουμε έτσι». Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής στη EuroLeague:

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μονακό

21:00 Φενέρμπαχτσε-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός

21:45 Παρί-Βαλένθια

22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπασκόνια

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

18:00 Ντουμπάι-Ζαλγκίρις Κάουνας

19:00 Αναντολού Εφές-Μπάγερν Μονάχου

21:00 Βιλερμπάν-Παρτιζάν

21:30 Μπαρτσελόνα-Βίρτους Μπολόνια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ολυμπιακός