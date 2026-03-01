ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Μίλτος Τεντόγλου: Πρωτιά στο πανελλήνιο πρωτάθλημα με άλμα στα 8.22 μέτρα

Ο Έλληνας πρωταθλητής εξασφάλισε την πρώτη θέση στο βάθρο από την πρώτη του προσπάθεια

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρωτιά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου από την πρώτη του κιόλας προσπάθεια, όταν σημείωσε άλμα στα 8,22 μέτρα.

Η επίδοσή του αυτή τον έθεσε από νωρίς εκτός συναγωνισμού για τους αντιπάλους του.

Στη συνέχεια του αγώνα, ο Έλληνας πρωταθλητής επιδίωξε ακόμη καλύτερες επιδόσεις, ρισκάροντας στο πάτημα, γεγονός που τον οδήγησε σε τέσσερα άκυρα άλματα. Το φετινό του ατομικό ρεκόρ παραμένει στα 8,27 μέτρα.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε με νέο προσωπικό ρεκόρ ο Νίκος Σταματονικολός, με άλμα στα 7,93 μέτρα, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Βασίλης Μαρτινάκης με επίδοση 7,67 μέτρα.

