Παρασκευάς Άντζας: «Σε επτά μήνες τον καθάρισε η αρρώστια», ανέφερε η μητέρα του

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών έπειτα από μάχη με τη νόσο ALS γνωστή και ως Νόσος του Κινητικού Νευρώνα.

Ο παλαίμαχος παίκτης άφησε την τελευταία του πνοή την Δευτέρα 25 Μαΐου, ενώ τις τελευταίες ημέρες βρισκόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Δράμας.

Η μητέρα του Άντζα μίλησε στο STAR, αναφερόμενη στην αρρώστια που κατέβαλε τον γιο της.

Η κηδεία του Παρασκευά Άντζα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Μαΐου.

Τα συγκινητικά λόγια της μητέρας του Παρασκευά Άντζα

«Το παιδί μου ήταν πάρα πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλό. Πώς έτυχε αυτό το πράγμα; Πώς έτυχε αυτό το πράγμα; Τι ήταν αυτό που τον βρήκε, σε επτά μήνες τον καθάρισε. Σε επτά μήνες τον καθάρισε. Από όταν αρρώστησε το παιδί μου δεν έχω σταματήσει να κλαίω, να κάνω κουράγιο. Πόσο κουράγιο να κάνω; Πάει το παιδάκι μου έφυγε».

«Έχω τρία εγγονάκια. Ήταν ένα παιδί πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό. Τα παιδιά του τα αγαπούσε και για τα παιδιά του έδινε και την ψυχή του».

Όπως δήλωσε η μητέρα του Άντζα, «αν και ήταν στενοχωρημένος αυτός. Από στενοχώρια το έπαθε αυτό το πράγμα. Από στενοχώρια».

«Έχω άλλα δύο αγόρια, μακάρι να είναι γερά. Γερά να είναι. Του κόσμου όλου τα παιδιά και τα δικά μου».