Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός: Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα μετά τον θρίαμβο κόντρα στη Ρεάλ

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ιστορίας του, με τους φίλους της ομάδας να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς σε όλη τη χώρα.

Η επικράτηση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης σε έναν συναρπαστικό τελικό στο Telekom Center Athens προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού όχι μόνο στον Πειραιά, αλλά και σε πολλές πόλεις της περιφέρειας.

Σε Χανιά, Πάτρα, Ναύπλιο και Άργος, φίλοι του Ολυμπιακού βγήκαν στους δρόμους και γιόρτασαν την ευρωπαϊκή επιτυχία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, δημιουργώντας πανηγυρικό κλίμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά η φιέστα

Οι παίκτες του Ολυμπιακού μετέβησαν με ανοιχτό πούλμαν, στον Πειραιά και στο Δημοτικό Θέατρο. Εκεί στην Πλατεία Κοραή, πραγματοποιήθηκε η φιέστα των «ερυθρόλευκων» για το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Είχε στηθεί εξέδρα για να υποδεχτεί τον Κώστα Παπανικολάου, τον Σάσα Βεζένκοφ, τον MVP του Final 4 Εβάν Φουρνιέ, τον Τόμας Ουόκαπ, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, τον Άλεκ Πίτερς, τον Κόρεϊ Τζόσεφ, τον Ντόντα Χολ, τον Ταϊρίκ Τζόουνς, τον Σακίλ ΜακΚίσικ, τον Τάισον Ουόρντ και τα άλλα παιδιά των «ερυθρόευκων».

Χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού περίμεναν για να γιορτάσουν με τους Πρωταθλητές Ευρώπης 2026 μετά τη νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό, μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, το Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ).

«Η φιέστα των Πρωταθλητών Ευρώπης θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά» ανέφερε σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Αγγελόπουλοι για Ολυμπιακό: «Αφιερωμένο στη μνήμη του πατέρα μας»

Η προσμονή των 13 χρόνων έφτασε στο τέλος της, για τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Ικανοποιώντας όλες τις επιθυμίες του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, έφεραν μεγάλους παίκτες στον Πειραιά, και στο 5ο διαδοχικό Final 4 και 11ο τα τελευταία 17 χρόνια (από το 2009 στο Βερολίνο) η ομάδα του Πειραιά ανέβηκε ξανά, για 4η φορά στην ιστορία της στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας τη Euroleague, μέσα στο T-Center.

Mιλώντας στην κάμερα της NOVA είπαν για την προσμονή που επιτέλους έφτασε στο τέλος: «Δύσκολο να το εκλογικεύσουμε: υπήρξε προσμονή 5 χρόνια. Είμαστε συγκινημένοι, ο κόσμος ήταν μοναδικός, είχε την ιδιαιτερότητα που το σηκώσαμε εδώ μέσα, άξιζε ο κόπος, ο κόσμος και η ομάδα, που έχει δουλέψει τόσα χρόνια. Δεν είναι εύκολο να μην επιτυγχάνεις, έχουμε φτάσει στην Ελλάδα το να φτάνεις F4 και να μην πετυχαίνεις στις λεπτομέρειες να είναι αποτυχία, αλλά ας γιορτάσουμε το σήμερα».

Για τα συναισθήματά τους εξήγησαν: «Είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι, ζούμε απίστευτες στιγμές, δεν φανταζόμασταν ότι θα ότι θα ζούσαμε, είναι η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού, ό, τι και να πούμε είναι λίγο. Είναι καραμέλα η δικαίωση, όταν είμαστε συνέχεια φάιναλ φορ, ήταν θαύμα τα πρώτα χρόνια με το μπάτζετ που είχαμε, είμαστε, νικητές, το έχετε δει, για να πας F4 με νίκες τρομακτικές, σε Μαδρίτη, Βαρκελώνη. Είχα πει το 2017 που χάσαμε στην Πόλη, να γίνει μία φορά στην Ελλάδα και ας είναι και στο ΟΑΚΑ, έγινε και είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Συγχαρητήρια, συγκλονιστικές στιγμές, κάτι μοναδικό με τον κόσμο, κάτι απίστευτο. Δεν μου αρέσει να μιλάω για παίκτες, η ομάδα είναι πάνω απ’ όλα, αλλά η περίπτωση Φουρνιέ είναι η απάντηση. Είναι μία διαδρομή ο αθλητισμός, μία μεγάλη πορεία, ο Φουρνιέ ήταν το 2010 στο Παρίσι, στο Βελιγράδι που χάσαμε και ήμασταν απογοητευμένοι, του μπήκε ότι κάποια στιγμή έπρεπε να παίξει στον Ολυμπιακό και σήμερα έφτασε εδώ. Δε είναι ότι χάνεις και πρέπει να τα παρατήσεις, αυτός είναι ο δρόμος μας, δεν δικαιωθήκαμε εμείς, η ομάδα και ο κόσμος και ο οργανισμός».

Στο τέλος, το αφιέρωσαν στη μνήμη του πατέρα τους: «Σήμερα είναι 5 χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του, τον υπεραγαπούσαμε και είχαμε καταπληκτική σχέση. Σημαδιακή ημέρα, 5 χρόνια που έφυγε, θα μείνει στην ιστορία αυτή η ημέρα για πολλούς λόγους».

Ολυμπιακός - Μπαρτζώκας: «Το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη χρονιά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγραψε ιστορία με τον Ολυμπιακό οδηγώντας τον στο 4ο τρόπαιο της ιστορίας του και έγινε ο δεύτερος προπονητής με δύο τίτλους Euroleague (2013, 2026) με τους «ερυθρόλευκους» μετά τον Ντούσαν Ίβκοβιτς (1997, 2012), αλλά και δεύτερος Έλληνας προπονητής με δύο τίτλους, όπως δηλαδή και ο Δημήτρης Ιτούδης (2016, 2019 με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας).

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού σήκωσαν στα χέρια τον Γιώργο Μπαρτζώκα, φωνάζοντας ρυθμικά: «Μπαρτζώκα, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα!» λίγο μετά τη στέψη, στο Telekom Center Athens.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε μετά την κατάκτηση της κορυφής: «Εννοείται ότι το αξίζαμε. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ. Νομίζω ότι το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, τον κόσμο, τους παίκτες, σε όλους. Στο ημίχρονο είπαμε ότι έπρεπε να σταματήσουμε τον Λάιλς. Μπήκαν πολύ δύσκολα σουτ, αλλά στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια οι παίκτες της Ρεάλ και μόνο που έπαιξαν σε μία τέτοια ατμόσφαιρα με τέτοιο τρόπο και ήταν τόσο ανταγωνιστικοί».

Συγχαρητήρια Σκαριόλο στον Ολυμπιακό

Από την πλευρά του, ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρτζιο Σκαριόλο, συνεχάρη τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Μπαρτζώκα για την κατάκτηση της Euroleague, επισημαίνοντας πως ο τελικός κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Η ομάδα της Μαδρίτης ηττήθηκε με 92-85 στον τελικό που διεξήχθη στο Telekom Center Athens, ύστερα από μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική αναμέτρηση. Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε στην προσπάθεια των παικτών του, αλλά και σε καθοριστικές φάσεις του αγώνα, όπως ένα χαμένο τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα και ένα φάουλ πάνω στον Φακούντο Καμπάτσο.

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα με σταθερό κορμό και τον ίδιο προπονητή εδώ και χρόνια. Εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημα έδρας και διαχειρίστηκε σωστά τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σκαριόλο στη συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας πως αισθάνεται υπερήφανος για την εικόνα της ομάδας του παρά την ήττα.

Ο τεχνικός της Ρεάλ υπογράμμισε ακόμη ότι τα ριμπάουντ αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη της αναμέτρησης, σημειώνοντας πως η ομάδα του είχε 16 λιγότερα σε σχέση με τον αντίπαλο. Όπως είπε, η Ρεάλ παρέμεινε ανταγωνιστική μέχρι το τέλος, παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα, ο Σκαριόλο αναφέρθηκε και στην τακτική προσέγγιση της ομάδας του, εξηγώντας ότι βασικός στόχος ήταν ο περιορισμός των Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοφ στο περιφερειακό παιχνίδι. Ωστόσο, όπως σημείωσε, σημαντική ζημιά προκάλεσε ο Τόμας Γουόκαπ, ενώ η κόπωση επηρέασε τη Ρεάλ στα τελευταία λεπτά λόγω του περιορισμένου ροτέισον.

Κλείνοντας, ο προπονητής της ισπανικής ομάδας τόνισε ότι η πορεία μέχρι τον τελικό αποτελεί επιβράβευση της συνεχούς βελτίωσης της Ρεάλ μέσα στη σεζόν, δεδομένου ότι ελάχιστοι περίμεναν την παρουσία της στο Final Four ή ακόμη και στον τελικό της διοργάνωσης.