Ολυμπιακός - ΑΕΚ, 0-1: Νίκη «κορυφής» για την «Ένωση»

Η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει εκτός έδρας του Ολυμπιακού για την πρώτη αγωνιστική των play offs της Super League, παίρνοντας προβάδισμα στην «κούρσα» για τον τίτλο.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης ήρθε νωρίς, στο 5ο λεπτό, όταν ο Κοϊτά εκμεταλλεύτηκε τα λάθη στην άμυνα των γηπεδούχων και τελείωσε ιδανικά μια γρήγορη μετάβαση της ΑΕΚ. Από εκείνο το σημείο και μετά, η ομάδα του Νίκολιτς διαχειρίστηκε το παιχνίδι με πειθαρχία, χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά.

Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή για μεγάλα διαστήματα, όμως δυσκολεύτηκε ξανά να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες. Το παιχνίδι του περιορίστηκε κυρίως σε σέντρες και προσπάθειες χωρίς συνοχή, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να πιέσει πραγματικά την άμυνα της ΑΕΚ.

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι, ακυρώθηκε το γκολ

Στο φινάλε υπήρξε η μεγάλη στιγμή της ισοφάρισης, όταν ο Γιαζίτζι του Ολυμπιακού σκόραρε στις καθυστερήσεις, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, μετά από έλεγχο του VAR.

Η ΑΕΚ δεν «κλείδωσε» το ματς όταν βρήκε χώρους στην κόντρα, αλλά δεν το πλήρωσε. Κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος και πήρε μια νίκη που τη φέρνει σε θέση ισχύος στη μάχη του τίτλου.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Ένωση αυξάνει τη διαφορά της στους πέντε βαθμούς έναντι του δεύτερου Ολυμπιακού (63, 58) και δείχνει να έχει τον έλεγχο της κατάστασης, με το πρωτάθλημα πλέον να εξαρτάται κυρίως από την ίδια.