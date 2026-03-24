Κλήρωση play off Super League: Το πρόγραμμα - Αναλυτικά τα ντέρμπι για τον τίτλο

ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός κοντράρονται για την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος

Το τρόπαιο της Super League / Eurokinissi
Γνωστό έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (24/3) το πρόγραμμα των play off της Super League, με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να μπαίνουν στην «τελική ευθεία» για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η διαδικασία περιλαμβάνει έξι αγωνιστικές, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τις 4-5 Απριλίου. Το ενδιαφέρον κορυφώνεται από την πρώτη κιόλας ημέρα των αγώνων, καθώς ξεχωρίζουν δύο μεγάλα ντέρμπι: Ολυμπιακός εναντίον ΑΕΚ και ΠΑΟΚ εναντίον Παναθηναϊκού.

Υπενθυμίζεται πως με το πέρας της κανονικής περιόδου του ελληνικού πρωταθλήματος, η ΑΕΚ ανήλθε πρώτη με 60 βαθμούς, ο Ολυμπιακός δεύτερος με 58, ο ΠΑΟΚ τρίτος με 57 και ο Παναθηναϊκός τέταρτος με 49.

Κλήρωση play off Super League: Αναλυτικά το πρόγραμμα

1η αγωνιστική (4-5 Απριλίου)

  • Ολυμπιακός - ΑΕΚ
  • ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική (18-19 Απριλίου)

  • ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
  • Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

3η αγωνιστική (2-3 Μαΐου)

  • Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
  • ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

4η αγωνιστική (9-10 Μαΐου)

  • ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
  • Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική (12-13 Μαΐου)

  • Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
  • ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

6η αγωνιστική (16-17 Μαΐου)

  • ΑΕΚ - Ολυμπιακός
  • Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Το μίνι πρωτάθλημα θα διακοπεί το Σαββατοκύριακο του Πάσχα (11-12 Απριλίου), ενώ νέα παύση θα υπάρξει στα τέλη του μήνα λόγω του τελικού Κυπέλλου (25 Απριλίου).

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα γίνεται πιο πυκνό, με τέσσερις συνεχόμενες αγωνιστικές, συμπεριλαμβανομένης μίας μεσοβδόμαδης (12-13 Μαΐου), στοιχείο που αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην τελική κατάταξη.

