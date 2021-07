Η Αριάνε Τίτμους ήταν η πρωταγωνίστρια μέσα στο νερό σήμερα, στα αγωνίσματα της κολύμβησης στους Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά ο προπονητής της έγινε viral με το «σόου» που έδωσε όταν εκείνη κέρδισε το χρυσό μετάλλιο.

Η 20χρονη από την Αυστραλία «αποκαθήλωσε» την Κέιτι Λεντέκι, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 400 μ. ελεύθερο, σε μία από τις μεγαλύτερες κόντρες στους Ολυμπιακούς αγώνες στο Τόκιο.

Η Αμερικανίδα πέντε φορές χρυσή Ολυμπιονίκης είχε το προβάδισμα, αλλά στα τελευταία 100 μ. η Τίτμους αντεπιτέθηκε, πέρασε μπροστά και πήρε το χρυσό μετάλλιο με 3.56.69, τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Η Λεντέκι, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, αναγκάστηκε τελικά να «συμβιβαστεί» με το αργυρό μετάλλιο, τερματίζοντας σε 3.57.36. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Αμερικανίδα έχασε σε ατομικό αγώνισμα σε Ολυμπιακούς αγώνες.

Βλέποντας την τεράστια επιτυχία της αθλήτριάς του, ο προπονητής της Τίτμους «τρελάθηκε». Από τις κερκίδες ο Ντιν Μπόξαλ, άρχισε να φωνάζει πανηγυρίζοντας, έβγαλε τη μάσκα του, έπιασε το κιγκλίδωμα μπροστά του και άρχισε να το ταρακουνάει, αδυνατώντας να κρατήσει την ψυχραιμία του μετά τη μεγάλη επιτυχία της 20χρονης. Όπως ήταν αναμενόμενο, όλο αυτό το «σόου» έγινε γρήγορα viral.

Ariarne Titmus’ coach’s reaction after she won gold in the 400 metres - instantly iconic pic.twitter.com/dIdTgC6qv0