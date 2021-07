Τόκιο 2020: Νοτιοκορεατικό κανάλι ανήγγειλε την ομάδα της Ιταλίας με μία πίτσα - Οι αντιδράσεις και η συγγνώμη

Πίτσα για την Ιταλία, Κόμης Δράκουλας για τη Ρουμανία, σολομός για τη Νορβηγία, Τσέρνομπιλ για την Ουκρανία: Αυτές ήταν οι εικόνες που χρησιμοποίησε τηλεοπτικό δίκτυο της Νότιας Κορέας για να περιγράψει τις εθνικές αποστολές κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.



Σύμφωνα με τους υπευθύνους του καναλιού, η πρόθεση ήταν να γίνει ευκολότερη για τους τηλεθεατές η ταυτότητα των εισερχόμενων αθλητών στο στάδιο.

South Korean broadcaster MBC used images to "represent" each country during the #Tokyo2020 Opening Ceremony.



Italy: pizza

Norway: salmon

Haiti: upheaval

Ukraine: Chernobyl pic.twitter.com/KpUXATuZld