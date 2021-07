Η Momiji Nishiya έκανε πολλούς να αναρωτηθούν σήμερα τι έκαναν οι ίδιοι όταν ήταν 13 ετών. Γιατί εκείνη αναδείχθηκε «χρυσή» Ολυμπιονίκης στο Τόκιο.

Η μόλις 13 ετών αθλήτρια από την Ιαπωνία ήταν η νικήτρια στο σκέιτμπορντ γυναικών, μία ημέρα μετά τον Yuto Horigome, ο οποίος χάρισε στους διοργανωτές το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο του αθλήματος.

Το σκέιτμπορντ, που κάνει το ντεμπούτο του στο ολυμπιακό πρόγραμμα στο Τόκιο, έφερε στους Ολυμπιακούς αγώνες μία νεανική ανάσα. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι στο βάθρο των γυναικών ανέβηκαν δύο 13χρονες και μία 16χρονη.

Από τις 8 αθλήτριες του τελικού, οι τέσσερις ήταν έως 16 ετών και οι δύο από αυτές ήταν μόλις 13 και κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις. Μαζί τους ήταν και η 34χρονη βετεράνος του σκέιτμπορντ Alexis Sablone, η οποία δεν κατάφερε να βρεθεί στα μετάλλια.

Η Momiji Nishiya συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία (15.26), για να πάρει το χρυσό μετάλλιο. Η 13χρονη από την Οσάκα είναι πλέον από τους νεαρότερους χρυσούς Ολυμπιονίκες στην ιστορία της διοργάνωσης. Είναι μόλις ένα μήνα μεγαλύτερη από την Αμερικανίδα Marjorie Gestring, η οποία ήταν 13 ετών και 267 ημερών όταν κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στις καταδύσεις στους Ολυμπιακούς αγώνες του Βερολίνου, το 1936.

Το αργυρό μετάλλιο πήρε η επίσης 13 ετών Rayssa Leal από τη Βραζιλία, με βαθμολογία 14.64 και η 16χρονη Funa Nakayama από την Ιαπωνία κέρδισε το χάλκινο, με 14.49 βαθμούς. Οι αθλήτριες έκαναν δύο εκτελέσεις των 45 δευτερολέπτων στο Ariake Urban Sports Park και 5 τρικ. Οι τέσσερις καλύτερες βαθμολογίες της κάθε διαγωνιζόμενης αθροίστηκαν, για να αναδειχθούν οι νικήτριες.

Με πληροφορίες από ΝΥΤ, CNN