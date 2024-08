Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Τσάιλς πρέπει να επιστρέψει το μετάλλιο στις ασκήσεις εδάφους

Η Τζόρνταν Τσάιλς πρέπει να επιστρέψει το μετάλλιο που κέρδισε στις ασκήσεις εδάφους στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, καθώς αυτό αποδίδεται τελικά στην Άνα Μπαρμπόσου από τη Ρουμανία.

Η είδηση έγινε γνωστή ημέρες αφότου ολοκληρώθηκε το αγώνισμα και μάλιστα, μετά την απονομή που έγινε viral, όταν Σιμόν Μπάιλς και Τσάιλς υποκλήθηκαν στη νικήτρια από τη Βραζιλία, Ρεμπέκα Αντράντε.

Η Αμερικανίδα σταρ της γυμναστικής Τζόρνταν Τσάιλς έχασε το χάλκινο μετάλλιό της για τις ασκήσεις εδάφους, μετά από τη σοκαριστική απόφαση του CAS (Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο).

Η αθλήτρια ανακοίνωσε πως θα κάνει ένα «διάλειμμα» από τα social media, μετά το γεγονός, για να διαφυλάξει την ψυχική της υγεία.

«Η Διεθνής Ομοσπονδία Γυμναστικής (FIG) θα καθορίσει την κατάταξη του Τελικού στις ασκήσεις εδάφους γυναικών και θα απονείμει το μετάλλιο σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση», ανέφερε το CAS.

Τελικά, η Άνα Μπαρμπόσου από τη Ρουμανία αναδεικνύεται σε χάλκινη Ολυμπιονίκης στο αγώνισμα.

«Παίρνω αυτόν τον χρόνο και απομακρύνομαι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ψυχική μου υγεία, σας ευχαριστώ», έγραψε στο Instagram μαζί με μια σειρά από emoji με ραγισμένη καρδιά.

Jordan Chiles' statement on her IG story as she awaits her medal ruling 💔 (via @ChilesJordan ) pic.twitter.com/Fj3yTMKOFO

Η αδερφή της, Τζάσμιν, λέει ότι της αφαιρέθηκε το χάλκινο μετάλλιο.

Jazmin Chiles, Jordan Chiles’ sister, says the gymnast was officially stripped of her medal:



“Racism is real, it exists, it is alive and well.” pic.twitter.com/e7XHRbiEEB