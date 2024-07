Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: «Πράσινο φως» για τους αγώνες τριάθλου - Καθάρισε ο Σηκουάνας

Ξεκίνησαν από το πρωί οι αγώνες για το τρίαθλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι, μετά τις αλλεπάλληλες αναβολές λόγω του μολυσμένου νερού στον Σηκουάνα.

Τις προηγούμενες ημέρες η ποιότητα νερού του Σηκουάνα είχε καταστήσει τον ποταμό «ακατάλληλο» για τη διεξαγωγή των αθλημάτων, καθώς το νερό είχε μολυνθεί από τις βροχοπτώσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου. Ωστόσο σήμερα τα δεδομένα άλλαξαν.

Παρά τη βροχόπτωση που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, οι διοργανωτές ανέφεραν πως οι τελευταίες δοκιμές του νερού ήταν κατάλληλες και πληρούσαν τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας. Έτσι ξεκίνησαν και επίσημα σήμερα οι αγώνες τριάθλου των γυναικών και των ανδρών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Μετά από μια συνάντηση σχετικά με την ποιότητα του νερού που πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιουλίου στις 3.30 π.μ., οι εμπλεκόμενοι φορείς επιβεβαίωσαν ότι το γυναικείο και το ανδρικό τρίαθλο θα διεξαχθούν όπως είχε προγραμματιστεί στις 31 Ιουλίου στις 8 π.μ. και στις 10.45 π.μ. αντίστοιχα.

»Τα αποτελέσματα των τελευταίων αναλύσεων νερού, που ελήφθησαν στις 3.20 π.μ., έχουν αξιολογηθεί ως συμβατά από το World Triathlon επιτρέποντας τη διεξαγωγή των αγώνων τριάθλου», ανέφερε μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση.

