Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας υπέφερε από πόνους

LifO Newsroom
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς / Φωτ.: NDPPHOTO
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση εχθές, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας και Νο 27 στην παγκόσμια κατάταξη, έκανε την επέμβαση για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε. Η χειρουργική επέμβαση αφορούσε την αφαίρεση κήλης, η οποία του προκαλούσε έντονους πόνους.

Απουσιάζοντας για μερικές εβδομάδες από τα γήπεδα, ο Τσιτσιπάς ελπίζει να είναι έτοιμος για το μεγάλο τουρνουά «Six Kings Slam», το οποίο είναι προγραμματισμένο για την περίοδο από 15 έως 18 Οκτωβρίου, στη Σαουδική Αραβία.

Ο ίδιος έχει κληθεί ν’ αντικαταστήσει τον Βρετανό Τζακ Ντρέιπερ, που απέσυρε τη συμμετοχή του, και ελπίζει πως θα καταφέρει να λάβει μέρος στο τουρνουά του Ριάντ, καθώς οι έξι τενίστες θα λάβουν από 1.5 εκατ. δολάρια μόνο για τη συμμετοχή τους, ενώ ο νικητής θα λάβει πέντε εκατ. δολάρια. Εκτός του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά θα αγωνιστούν και οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάρλος Αλκαράθ, Γιανίκ Σίνερ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Τέιλορ Φριτς.

Με πληροφορίες από ΕΡΤsports

