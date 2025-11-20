ΕΛΛΑΔΑ
Στέφανος Τσιτσιπάς: «Πιάστηκε» να τρέχει με 210 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό

Κλήση 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εντοπίστηκε από τις «έξυπνες» κάμερες της Αττικής Οδού να κινείται με ταχύτητα που άγγιζε τα 210 χιλιόμετρα την ώρα, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί ψηφιακή κλήση μέσω gov.gr.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο έλληνας τενίστας καταγράφηκε να οδηγεί πολυτελές αυτοκίνητο σε ταχύτητα πολύ πάνω από το όριο, με το σύστημα αυτόματης καταγραφής παραβάσεων να ενεργοποιείται άμεσα. Οι κάμερες καταχώρησαν την παράβαση και το πρόστιμο των 2.000 ευρώ εκδόθηκε ηλεκτρονικά, όπως προβλέπει ο νέος τρόπος επιβολής ποινών.

Η συγκεκριμένη παράβαση συνεπάγεται επίσης αφαίρεση του διπλώματος για έναν χρόνο, κάτι που ισχύει ανεξαρτήτως ιδιότητας ή δημόσιου προσώπου, καθώς το σύστημα της Αττικής Οδού δεν κάνει καμία διάκριση.


 

