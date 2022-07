Γουίμπλεντον: Αναπάντεχο bromance Τζόκοβιτς-Κύργιου πριν τον τελικό με αβροφροσύνες και ραντεβού για δείπνο - «Ο νικητής πληρώνει»

Αναπάντεχο bromance αναπτύχθηκε μεταξύ του Νόβακ Τζόκοβιτς και του Νικ Κύργιου, λίγες ώρες πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση στους τελικούς του Γουίμπλεντον.

Οι δύο αθλητές είπαν όχι μόνο να αφήσουν τα παλιά, αλλά να βγουν για δείπνο μετά τον τελικό, με τον νικητή να πληρώνει το λογαριασμό.

Ο Κύργιος που είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν «σαχλό» τον Σέρβο, τον υπερασπίστηκε όταν συνελήφθη, κρατήθηκε και στη συνέχεια απελάθηκε πριν το φετινό Αυστραλιανό Όπεν, λόγω του οτι ήταν ανεμβολίαστος.

Ο Τζόκοβιτς διεκδικεί σήμερα το 21ο Grand Slam της καριέρας του και τον έβδομο τίτλο στο Γουίμπλεντον, ενώ ο Κύργιος βρίσκεται στο πρώτο τελικό Γκραν Σλαμ.

Οι δύο τους φέρεται να είχαν τον εξής διάλογο στα προπονητικά γήπεδα του Wimbledon πριν τον μεταφέρουν στα social media.

Τζόκοβιτς: «Σου πήρε πέντε χρόνια για να πεις κάτι καλό για μένα».

Κύργιος: «Μα σε υπερασπίστηκα όταν είχε έπρεπε

Τζόκοβιτς: «Το έκανες, το εκτιμώ αυτό»

Κύργιος: «Είμαστε φίλοι τώρα;»

#Djokovic and #Kyrgios at Aorangi.



Novak: It took you five years to say something nice about me, haha.



Nick: But I defended you when it mattered!



Novak: You did, I appreciate that. #Wimbledon pic.twitter.com/om8XQn1A4B