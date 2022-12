Ο επιβλητικός Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έσωσε τους Μπακς από την ήττα

Τέταρτη διαδοχική ήταν γνώρισαν οι Μιλγουόκι Μπακς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να καταβάλει σοβαρή προσπάθεια αλλά να μην καταφέρνει να σώσει τα «Ελάφια».

Οι Μπακς ηττήθηκαν στην παράταση από τους Σικάγο Μπουλς με 119-113 (κ.α. 106-106)

Το Μιλγουόκι παρατάχθηκε χωρίς τους Τζρου Χόλιντεϊ και Κρις Μίντλετον και ο «Giannis» προσπάθησε να καλύψει το κενό τους αλλά δεν είχε βοήθεια από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Χαρακτηριστικό της αναμέτρησης ήταν ότι οι Μπακς σούταραν με 20,5% από το τρίποντο (9/44) ενώ οι Μπουλς είχαν 40,9% (9/22).

Ο Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 45 πόντους (17/36 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 11/17 βολές), 22 ριμπάουντ (ρεκόρ καριέρας), 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 5 λάθη σε 42 λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα ο Μπόμπι Πόρτις πρόσθεσε 20 πόντους με 11 ριμπάουντ (αλλά με 7/18 σουτ) ενώ 14 πόντους είχε ο Μπρουκ Λόπεζ.

Αυτή ήταν η έκτη φορά αυτή τη σεζόν που ο Έλληνας μπασκετμπολίστας έβαλε 40 πόντους και άνω σε παιχνίδι.

6th 40-point game of the season for Giannis.



45 PTS | 22 REB | 7 AST | 1 STL pic.twitter.com/xf1nPp4FB1