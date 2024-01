Νόβακ Τζόκοβιτς: Στον Φέντερερ δεν άρεσε ο τρόπος που φερόμουν

Όταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε την εμφάνισή του στο παγκόσμιο τένις, η έντονη προσωπικότητά του δεν άρεσε ιδιαίτερα στον Ρότζερ Φέντερερ. Τουλάχιστον αυτή την άποψη εξέφρασε ο Σέρβος.

Μετά την πρόκρισή του στον τέταρτο γύρο του Αυστραλιανού Όπεν, ο Νόβακ Τζόκοβιτς ρωτήθηκε αν στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα είχε δεχθεί κριτική ή συμβουλές από κάποιους πιο έμπειρους, για τη συμπεριφορά του.

«Ξέρω ότι σίγουρα στον Φέντερερ δεν άρεσε ο τρόπος που φερόμουν στην αρχή. Πιστεύω ότι δεν του “καθόταν” καλά. Δεν ξέρω για άλλους», απάντησε ο 36χρονος Σέρβος τενίστας, που διεκδικεί στο Αυστραλιανό Όπεν τον 25ο τίτλο του σε Γκραν Σλαμ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε τα πρώτα βήματά του στο επαγγελματικό τένις το 2003, όταν ξεκινούσε η εποχή της κυριαρχίας του Ρότζερ Φέντερερ και του Ραφαέλ Ναδάλ. Ο Σέρβος κατέκτησε το πρώτο του Γκραν Σλαμ το 2008, σπάζοντας το σερί του συγκεκριμένου διδύμου.

«Υποθέτω ότι δεν ήμουν ο αγαπημένος τύπος κάποιων εκ των κορυφαίων, επειδή δεν φοβόμουν να πω ότι ήθελα να γίνω ο καλύτερος στον κόσμο. Είχα αυτοπεποίθηση και ένιωθα ότι με το παιχνίδι μου μπορούσα να το στηρίξω αυτό», συμπλήρωσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, αλλά τόνισε πως πάντα έδειχνε σεβασμό.

«Πριν από το ματς ή στο τέλος του πάντα χαιρετάω τον αντίπαλο, πάντα αναγνωρίζω την αξία του. Ο σεβασμός είναι κάτι που μου έμαθαν ότι πρέπει να υπάρχει, ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει. Προφανώς πολλά μπορούν να συμβούν στο κορτ πάνω στη μάχη», σημείωσε.

Όσο για το αν άλλαξε κάτι, λόγω της κριτικής για την έντονη προσωπικότητά του, ο Νόβακ Τζόκοβιτς απάντησε ότι αυτό του έδινε μεγαλύτερο κίνητρο.

«Αν έκανα ένα λάθος θα το παραδεχόμουν και θα ζητούσα συγγνώμη. Αλλά αν δεν υπήρχε συγκεκριμένος λόγος για την κριτική, απλά θα συνέχιζα στην κατεύθυνση που επέλεξα. Ήξερα και ξέρω ακόμη πως δεν μπορείς να τους κάνεις όλους να σε συμπαθήσουν, να τους αρέσει το ποιος είσαι, πώς παίζεις, πώς συμπεριφέρεται. Είναι φυσιολογικό. Είμαστε όλοι διαφορετικοί», επεσήμανε και δήλωσε ότι στηρίζει 100% τους νεότερους παίκτες που έχουν αυτοπεποίθηση και πιστεύουν ότι μπορούν να απειλήσουν τους κορυφαίους τενίστες, αλλά «προφανώς υπάρχει ένα όριο αποδεκτής συμπεριφοράς».

Djokovic says Roger Federer didn’t like the way he behaved, but he never lacked respect.



He also says he doesn’t mind Ben Shelton’s confidence, but there has to be a ‘non-visible line of acceptable behavior’



“When you first came on tour, you had a big personality & were very… pic.twitter.com/2K3o6yNIHV