Νικήτρια η Σάκκαρη στο Μεξικό - Κατέκτησε το Guadalajara Open

Μεγάλη επιτυχία για την Μαρία Σάκκαρη η οποία κατέκτησε τον τίτλο στο Guadalajara Open

Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκκαρη επιβλήθηκε με 2-0 σετ ( 7-5,6-3) της Κάρολαϊν Ντόλεχαϊντ στον τελικό του τουρνουά και αφιέρωσε τον δεύτερο τίτλο της καριέρας της στον παππού της.

Μετά από αρκετά προβλήματα που είχε αντιμετωπίσει το τελευταίο διάστημα, τα οποία είχαν οδηγήσει και σε πρόσφατη έκρηξή της, η Μαρία Σάκκαρη δικαιώθηκε και μετά αρκετές χαμένες προσπάθειες κατέκτησε μετά από 4 χρόνια τον δεύτερο και πιο σημαντικό τίτλο στην καριέρα της.

Well worth the wait 🎊 Without dropping a set, @mariasakkari wins her second Hologic WTA Tour title in Guadalajara 🏆 pic.twitter.com/P5bPrwzPB8

This one's yours, Maria 🥹@mariasakkari defeats Dolehide, 7-5, 6-3 to win her first EVER WTA 1000 title in Guadalajara!!! 🏆#GDLOpenAKRON pic.twitter.com/UcE4EGoIFA