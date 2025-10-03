ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Νάσος Γκαβέλας: Χρυσός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου στο Νέο Δελχί

Ο 25χρονος παραολυμπιονίκης διατήρησε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή που είχε κατακτήσει πριν από δύο χρόνια στο Παρίσι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Την κυριαρχία του σε παγκόσμιο επίπεδο επιβεβαίωσε ο Νάσος Γκαβέλας, ο οποίος με οδηγό τον Δημήτρη Χρυσάφη, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 10.96 στα 100μ. Τ11 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου στο Νέο Δελχί.

Ο 25χρονος παραολυμπιονίκης διατήρησε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή που είχε κατακτήσει πριν από δύο χρόνια στο Παρίσι.

Παράλληλα, εμπλούτισε την αξιοθαύμαστη συλλογή χρυσών μεταλλίων στα μεγάλα διεθνή ραντεβού, καθώς έχει αναδειχθεί δύο φορές νικητής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο το 2021 και στο Παρίσι το 2024, ενώ έχει και χρυσά μετάλλια στα 100μ. Τ12 από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του 2018 στο Βερολίνο και του 2019 στο Μπίντγκοτζ.

Όσο αφορά στις άλλες ελληνικές συμμετοχές της ημέρας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ο Κωνσταντίνος Καμάρας κατέλαβε την 9η θέση στον τελικό του μήκους ανδρών Τ37 με 5,85μ και ο Γαβριήλ Αραμπατζής με την 8η καλύτερη επίδοση 4:11.75, προκρίθηκε στον τελικό στα 1.500μ. Τ20.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

 
 
 
