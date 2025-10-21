Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Μεγάλη ήττα για τους «Ερυθρόλευκους» στη Βαρκελώνη

Ο Ολυμπιακός παρόλο που μείωσε το επιμέρους σκορ σε 2-1 στο δεύτερο ημίχρονο, δεν κατάφερε να διεκδικήσει κάτι παραπάνω στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα να χάσει με 6-1 από την Μπαρτσελόνα στο περιθώριο της League Phase του Champions League.

Η Μπαρτσελόνα προηγήθκε από νωρίς στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, καθώς ο Φερμίν Λόπεζ βρήκε δύο φορές δίχτυα στο 7ο και στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης αντίστοιχα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός άρχισε να πιέζει περισσότερο την ομάδα της Καταλονιάς, μειώνοντας με πέναλτι του Ελ Κααμπί στο 53ο λεπτό, ωστόσο η αποβολή του Έσε τέσσερα λεπτά αργότερα στοίχισε στους Πειραιώτες.

Η Μπαρτσελόνα έκανε ένα «ξέσπασμα» και με διαδοχικά γκολ του Γιαμάλ στο 68ο, του Ράσφορντ στο 74ο, του Λόπεζ στο 76ο και πάλι του Ράσφορντ στο 79ο λεπτό πήρε την εύκολη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό.