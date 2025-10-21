ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Μεγάλη ήττα για τους «Ερυθρόλευκους» στη Βαρκελώνη

Ο Ολυμπιακός μείωσε το σκορ, όμως δεν κατάφερε κάτι παραπάνω απέναντι στην Μπαρτσελόνα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Facebook Twitter
Παίκτες της Μπαρτσελόνα πανηγυρίζουν στο ματς με τον Ολυμπιακό / EPA
0

Ο Ολυμπιακός παρόλο που μείωσε το επιμέρους σκορ σε 2-1 στο δεύτερο ημίχρονο, δεν κατάφερε να διεκδικήσει κάτι παραπάνω στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα να χάσει με 6-1 από την Μπαρτσελόνα στο περιθώριο της League Phase του Champions League.

Η Μπαρτσελόνα προηγήθκε από νωρίς στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, καθώς ο Φερμίν Λόπεζ βρήκε δύο φορές δίχτυα στο 7ο και στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης αντίστοιχα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός άρχισε να πιέζει περισσότερο την ομάδα της Καταλονιάς, μειώνοντας με πέναλτι του Ελ Κααμπί στο 53ο λεπτό, ωστόσο η αποβολή του Έσε τέσσερα λεπτά αργότερα στοίχισε στους Πειραιώτες.

Η Μπαρτσελόνα έκανε ένα «ξέσπασμα» και με διαδοχικά γκολ του Γιαμάλ στο 68ο, του Ράσφορντ στο 74ο, του Λόπεζ στο 76ο και πάλι του Ράσφορντ στο 79ο λεπτό πήρε την εύκολη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό.

Αθλητισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ισπανία: Οι παίκτες της La Liga ετοιμάζουν διαμαρτυρία για τη διεξαγωγή αγώνα στη Φλόριντα

Αθλητισμός / Ισπανία: Οι παίκτες της La Liga ετοιμάζουν διαμαρτυρία για τη διεξαγωγή αγώνα στη Φλόριντα

Η απόφαση της λίγκας να διεξαχθεί ο αγώνας Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ στις 20 Δεκεμβρίου στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο από τους ποδοσφαιριστές όσο και από τους προπονητές των ομάδων
LIFO NEWSROOM
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η Ελλάδα γίνεται ξανά το κέντρο του κόσμου

Αθλητισμός / Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η Ελλάδα γίνεται ξανά το κέντρο του κόσμου

Η Ολυμπιακή Φλόγα, το φως που δεν σβήνει ποτέ, θα ανάψει ξανά στην Αρχαία Ολυμπία στις 26 Νοεμβρίου και θα ακολουθήσει Λαμπαδηδρομία εννέα ημερών πριν καταλήξει στο Παναθηναϊκό Στάδιο και στη συνέχεια ταξιδέψει στην Ιταλία
ΠΕΝΝΥ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ
 
 