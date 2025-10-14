ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Πέθανε ο Γιάννης Κόλλιας, πρώην προπονητής της Εθνικής Νέων και του Ολυμπιακού

Ο Γιάννης Κόλλιας συνέβαλε στην ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, Γιάννης Κόλλιας / EUROKINISSI
Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή ο πολύπειρος προπονητής, Γιάννης Κόλλιας, ο οποίος είχε κάνει περάσματα από τον Ολυμπιακό και τις Εθνικές Ομάδες, αυτές των Νέων και Ελπίδων.

Ο Γιάννης Κόλλιας είχε προπονήσει τον Πιερικό, τον Ολυμπιακό Βόλου, την Κόρινθο, τη Νίκη Βόλου και τον Παναργειακό, με την κόρη του να γνωστοποιεί τα νέα με σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γιάννης Κόλλιας: Η ανάρτηση της κόρης του

«Πατέρα μου, οδηγέ της ζωής μου, φως μου, στήριγμά μου… τα συν και τα πλην μας, πάντα εκεί, πάντα δίπλα μου. Ένα ακόμη πικρό ποτήρι… πέτα, πέτα, πέτα ψηλά και ξεκουράσου».

Ο Γιάννης Κόλλιας είχε αφήσει το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κυρίως μέσω της συμβολής του στην ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών, όντας ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 1998.

Από το 1971 έως το 1975 διετέλεσε προπονητής της Εθνικής Νέων, ενώ την περίοδο 1974-1975 ανέλαβε και την Εθνική Ελπίδων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου σε επίπεδο υποδομών.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, εργάστηκε σε πολλές ομάδες της χώρας, μεταξύ των οποίων ο Πιερικός, ο Ολυμπιακός Βόλου, η Κόρινθος, η Νίκη Βόλου και ο Παναργειακός. Eπιπλέον διετέλεσε υπηρεσιακός προπονητής και για τον Ολυμπιακό το 2003.

